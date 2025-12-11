Nuevas manifestaciones en Bulgaria para exigir la dimisión del Gobierno

SOFÍA, 11 dic (Reuters) -

Miles de búlgaros se manifestaron el miércoles por la noche contra el Gobierno minoritario del país y su incapacidad para atajar la corrupción endémica en el Estado miembro más pobre de la Unión Europea.

Las protestas en la capital, Sofía, y en decenas de pueblos y ciudades del mar Negro son las últimas de una serie de manifestaciones que se suceden mientras el país se prepara para adoptar el euro el 1 de enero.

Los manifestantes proyectaron las palabras "Dimisión", "Fuera la mafia" y "Por unas elecciones justas" en el edificio del Parlamento, en el centro de Sofía.

"Creo que la energía de la gente ls obligará poco a poco (al gobierno) a dimitir porque se necesitan muchas reformas", dijo Dobri Lakov, de 64 años, residente en Sofía.

"En primer lugar, la reforma judicial. Si se arregla el sistema judicial, todo lo demás se pondrá en su sitio, absolutamente todo."

El Parlamento búlgaro celebrará el jueves una moción de censura contra el Gobierno del primer ministro Rosen Zhelazkov; es la sexta desde que asumió el poder el 15 de enero de este año.

La semana pasada, el Gobierno retiró su plan presupuestario para 2026, el primero elaborado en euros, debido a las protestas masivas. Los partidos de la oposición y otras organizaciones dijeron que protestaban contra los planes de subir las cotizaciones a la seguridad social y los impuestos sobre los dividendos para financiar un mayor gasto público.

A pesar de la marcha atrás del Gobierno sobre el plan presupuestario, las protestas no han cesado en un país que ha celebrado siete elecciones nacionales en los últimos cuatro años, la última en octubre de 2024, ante profundas divisiones políticas y sociales.

"Por fin ha llegado la hora de que la normalidad llegue a Bulgaria y de que nos liberemos de la oligarquía, la mafia y las fuerzas que las representan", dijo Angelin Bahchevanov, informático.

La agencia de noticias búlgara BTA informó el miércoles de que Boko Borissov, ex primer ministro y líder del partido gobernante GERB, dijo que los socios de la coalición habían acordado no dimitir antes de que Bulgaria se incorpore a la zona euro el 1 de enero.

Sin embargo, Aen Vailev, del partido reformista de la oposición "Seguimos con el cambio", que figuraba entre los organizadores de la protesta del miércoles, dijo: "Entraremos en la zona euro, aunque el Gobierno haya dimitido".

(Información de Fedja Grulovic; redacción de Ivana Sekularac; edición de Gareth Jones; edición en español de María Bayarri Cárdenas)