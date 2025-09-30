Nuevas plantas solares comunitarias en EEUU caen 36% en primer semestre 2025 tras año récord: Wood Mackenzie

NUEVA YORK, 30 sep (Reuters) - Las instalaciones solares comunitarias en Estados Unidos disminuyeron un 36% en el primer semestre de 2025 en comparación con el mismo periodo del año anterior, tras un récord histórico en 2024, según un informe publicado el martes por la consultora Wood Mackenzie y la Coalition for Community Solar Access.

En los seis primeros meses de 2025 se añadieron casi 440 megavatios de nueva capacidad solar comunitaria, frente a los 683 megavatios del primer semestre de 2024. El año pasado se añadieron más de 1,8 gigavatios de energía solar comunitaria, el mayor total anual hasta la fecha.

Tras el rápido crecimiento de la energía solar en Estados Unidos en los últimos años, se espera que la expansión de la fuente de electricidad de cero emisiones se ralentice en los próximos años a medida que los incentivos federales se desvanezcan.

La ley One Big Beautiful Bill del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y los cambios de política federal relacionados han llevado a Wood Mackenzie a reducir su perspectiva solar comunitaria acumulada a cinco años en un 8% en comparación con su último pronóstico.

"Después de un año récord, el mercado se está ajustando a nuevas dinámicas políticas y cuellos de botella estructurales", dijo Caitlin Connelly, autora principal del informe. "Esperamos que el crecimiento se reanude a medida que maduren los nuevos programas estatales y se estabilicen los incentivos federales".

La energía solar comunitaria permite a los clientes suscribirse a una parte de un proyecto solar compartido y recibir créditos en la factura de la luz. Se considera una herramienta clave para ampliar el acceso a la energía limpia a los inquilinos y a las comunidades con ingresos bajos o moderados. (Reporte de Laila Kearney; Editado en español por Natalia Ramos)