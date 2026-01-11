Nuevas protestas en Irán entre denuncias de "masacre" de manifestantes

Los iraníes salieron a las calles por la noche para protestar de nuevo contra el gobierno a pesar de un apagón de internet, entre denuncias de grupos de derechos humanos que acusan este domingo a las autoridades de cometer una "masacre" para sofocar las manifestaciones.

Las protestas comenzaron hace dos semanas. Al principio eran en contra del aumento del costo de vida pero con el paso de los días se han convertido en un movimiento contra el régimen teocrático que ha gobernado Irán desde la revolución de 1979.

Estas manifestaciones son uno de los mayores desafíos al gobierno del líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, de 86 años, tras la guerra de 12 días de Israel contra la república islámica en junio, respaldada por Estados Unidos.

Videos publicados en las redes sociales muestran multitudes en las calles en nuevas protestas en varias ciudades, como la capital, Teherán, y Mashhad en el este.

Los videos se filtraron a pesar del cierre total de internet en el país, que ha imposibilitado la comunicación con el mundo exterior a través de aplicaciones de mensajería o incluso las líneas telefónicas.

El apagón de internet "ya ha superado las 60 horas (...) La medida de censura representa una amenaza directa para la seguridad y el bienestar de los iraníes en un momento clave para el futuro del país", afirmó este domingo Netblocks, que vigila la ciberseguridad y la gobernanza de la red.

En varios videos, que no han podido ser verificados por la AFP, se ve a varias personas en una morgue de Teherán supuestamente identificando los cuerpos de manifestantes muertos en la represión.

La Agencia de Noticias de Activistas por los Derechos Humanos, con sede en Estados Unidos, afirma haber confirmado la muerte de 116 personas vinculadas a las protestas. Incluye a 37 miembros de las fuerzas de seguridad u otros funcionarios.

Varios activistas temen que el número real de víctimas sea mucho mayor.

El Centro para los Derechos Humanos en Irán (CHRI), con sede en Estados Unidos, afirma haber recibido "relatos de testigos presenciales e informes creíbles que indican que cientos de manifestantes han muerto en Irán durante el actual corte de internet".

Añadió que los hospitales están "abrumados", las reservas de sangre se agotan y muchos manifestantes han recibido disparos en los ojos.

El ministro del Interior, Eskandar Momeni, declaró el sábado a la televisión pública que los actos de "vandalismo" disminuyen.

Reza Pahlavi, hijo exiliado del derrocado sah, quien ha desempeñado un papel destacado en la convocatoria de las protestas, pidió más manifestaciones para este domingo. "No abandonen las calles. Mi corazón está con ustedes. Sé que pronto estaré a vuestro lado", dijo.