Nuevas pruebas muestran que baldwin fue imprudente con el arma antes del tiro en 'rust': fiscalía

Por Andrew Hay

19 jun (Reuters) - Nuevas pruebas demuestran que Alec Baldwin fue imprudente con un revólver antes de que el arma disparara una bala de fogueo que mató a la directora de fotografía de "Rust" Halyna Hutchins en 2021, según alegaron los fiscales antes del juicio por homicidio involuntario que se realizará contra el actor en julio. Las pruebas, que incluyen imágenes y vídeos del equipo y de un fotógrafo del lugar de grabación, muestran que Baldwin apuntó con su pistola sin proyectil a un miembro del equipo y disparó, mantuvo el dedo en el gatillo cuando se suponía que no debía hacerlo y participó en bromas con el arma, dijeron los fiscales especiales del Estado en una presentación el lunes. El equipo legal de Baldwin dijo el lunes en una moción para desestimar los cargos que los fiscales habían construido su caso en torno a la hipótesis no probada de que el arma funcionaba correctamente y no podría haberse disparado a menos que él apretara el gatillo, un acto que el actor niega.

Además, argumentaron que el arma fue modificada, lo que le permitió disparar sin apretar el gatillo, una cuestión que se ha convertido en algo central en el caso de 17 meses de duración.

Hutchins murió después de que la armera de "Rust" , Hannah Gutiérrez, cargara por error un cartucho con proyectil en el revólver Colt 45 de Baldwin durante el rodaje en una iglesia cerca de Santa Fe (Nuevo México). En marzo, Gutiérrez fue declarada culpable de homicidio involuntario y condenada en abril a 18 meses de prisión, la misma pena a la que se enfrentará Baldwin si es declarado culpable.

Baldwin, la estrella de "30 Rock", dijo que le indicaron que apuntara el arma hacia la cámara, la amartilló y "se disparó" sola. Entre las pruebas aparentemente nuevas que los fiscales pretenden mostrar en el juicio del 9 de julio figura una imagen de la fotógrafa del plató Karen Kuehn tomada minutos antes de una llamada al 911 sobre el incidente. En la foto, Baldwin parece tener el dedo dentro del gatillo y el pulgar sobre el martillo, según afirman las fiscales Kari Morrissey y Erlinda Johnson en la presentación.

Un video grabado por la supervisora de guiones Mamie Mitchell un par de horas antes del tiro parece mostrar a Baldwin amartillando el arma y posiblemente apretando el gatillo, dijeron las fiscales. Las normas de seguridad sobre armas de fuego de la industria del cine indican a los actores que nunca deben poner el dedo en el gatillo hasta que estén preparados para disparar, que deben tratar todas las armas de fuego como si estuvieran cargadas y que no deben apuntar a nadie con un arma a menos que sea absolutamente necesario, y en ese caso deben consultar a un experto en seguridad. (Reportaje de Andrew Hay; Editado en español por Héctor Espinoza)

Reuters