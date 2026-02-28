Nuevas reglas para luchar contra la pérdida de tiempo en el fútbol

A partir del Mundial de Norteamérica (11 junio-19 julio) se introducirán medidas para minimizar las pérdidas de tiempo durante los saques de puerta o de banda o fingiendo lesiones, anunció este sábado la IFAB, el organismo garante de las reglas del fútbol.

Una de ellas consiste en sancionar a un jugador que retrase "deliberadamente" un saque de banda (se concederá el balón al rival) o un saque de puerta (se dará un córner al rival).

Concretamente, si el árbitro considera que un jugador trata de perder tiempo en alguna de esas situaciones, iniciará "una cuenta atrás visual de cinco segundos" al término de la cual se aplicará la sanción.

Esta regla ya se aplica actualmente cuando un portero retiene el balón con las manos durante demasiado tiempo.

Otra medida anunciada, esta vez para limitar las simulaciones de lesión: si el cuerpo médico entra al campo para asistir a un jugador, este debe salir del terreno de juego y no puede regresar hasta un minuto después de la reanudación del encuentro.

Por último, un jugador sustituido dispone de diez segundos para abandonar el terreno de juego desde el momento en que el árbitro asistente anuncia el cambio. En caso contrario, su sustituto debe esperar un minuto en la banda y luego aguardar la siguiente interrupción del juego para entrar.

El objetivo de estas medidas es "dinamizar el ritmo de los partidos y limitar la pérdida de tiempo", según un comunicado publicado por la instancia al término de la asamblea general anual de la IFAB.

- Se amplía el uso del VAR -

El organismo también ha ampliado las posibilidades de recurrir al videoarbitraje (VAR), especialmente cuando exista duda tras una segunda tarjeta amarilla mostrada a un mismo jugador, o después de un córner polémico.

Por último, la IFAB anunció un periodo de reflexión para saber cómo reaccionar ante dos hechos ocurridos recientemente: cuando los jugadores "deciden unilateralmente abandonar el terreno de juego" para protestar contra una decisión arbitral, y cuando "los jugadores se tapan la boca" durante una disputa verbal.

El primer incidente se produjo durante la última final de la Copa de África de Naciones entre Senegal y Marruecos, en enero.

El segundo, más reciente, en la ida de una eliminatoria de la Liga de Campeones la semana pasada.

El delantero del Real Madrid Vinícius Junior denunció que el delantero del Benfica Gianluca Prestianni le llamó "mono", pero el argentino se tapó la boca con la camiseta, por lo que no se tienen imágenes del supuesto insulto racista.

La UEFA, no obstante, suspendió cautelarmente a Prestianni, que no pudo jugar la vuelta el pasado miércoles en Madrid, donde su equipo fue eliminado.