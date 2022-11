Nueve candidatos se disputarán las elecciones presidenciales de República checa en enero de 2023

El Ministerio del Interior de República Checa ha informado este viernes de que hasta nueve candidatos se presentarán a las elecciones presidenciales cuya primera vuelta está prevista para el 13 y 14 de enero de 2023, entre ellos el exprimer ministro Andrej Babis, que parte como favorito.

Siete de estos candidatos han sido avalados por diputados y senadores --se necesita el apoyo de 20 de los primeros o bien 10 de los segundos--, mientras que otros obtuvieron el número de suficientes de firmas de los ciudadanos --50.000--.

Otros trece aspirantes quedaron fuera al no cumplir con todos lo requisitos por diversos motivos, entre ellos no presentar la candidatura en los plazos previstos o bien no haber obtenido el mínimo de firmas ciudadanas necesarias.

Los principales favoritos siguen siendo el exprimer ministro Babis con el 22 por ciento de los votos, superado por poco, con el 22,5 por ciento de los votos, por el expresidente del Comité Militar de la OTAN, el general retirado Petr Pavel.

En tercer lugar estaría la anterior rectora de la Universidad Mendel de Brno, Danuse Nerudova, con un 15 por ciento de los apoyos, según las últimas encuestas publicadas a principios de este mes en los medios checos.

Una posible segunda vuelta se llevaría a cabo 14 días después de la primera ronda. El actual presidente, Milos Zeman, no puede volver a presentarse tras cumplir ya sus dos mandatos previsto por la legislación checa.

Europa Press