Nueve congresistas de EE. UU. observarán las elecciones de Honduras

Siete congresistas republicanos y dos demócratas viajarán a Honduras para observar las elecciones del 30 de noviembre, tras manifestar preocupación por las acusaciones de planes de fraude entre los partidos políticos, anunciaron este viernes miembros del consejo electoral.

Honduras celebrará elecciones generales para sustituir a la izquierdista Xiomara Castro, diputados y alcaldes en medio de una fuerte polarización.

Dos de los tres miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, de oposición, y Marlon Ochoa, del oficialismo, anunciaron en X el voto unánime "a favor" de la autorización de los congresistas como observadores y publicaron la lista.

La delegación estará integrada por los republicanos Bryan Steil, María Elvira Salazar, Claudia Tenney, Ben Cline, Rick Crawford, French Hill y Ronny Jackson; y los demócratas Jimmy Panetta y Jim Himes.

Miembros del comité para política exterior de la Cámara de Representantes de Estados Unidos celebraron el jueves una reunión sobre las elecciones en Honduras, en la que manifestaron su preocupación sobre el proceso.

"Honduras no solamente va a elegir a un presidente, sino que va a decidir si la nación va a seguir siendo libre o no, o si cae en las garras del comunismo", afirmó Salazar, estadounidense de origen cubano.

La Unión Europea (UE), la Organización de Estados Americanos (OEA) y el gobierno de Estados Unidos han abogado por elecciones libres y transparentes en Honduras.

Para las presidenciales, a una sola vuelta, están en empate técnico en las encuestas los derechistas Salvador Nasralla, del Partido Liberal (PL), y Nasry Asfura, del Partido Nacional (PN); y la izquierdista Rixi Moncada, del gobernante partido Libertad y Refundación (Libre).

