Nueve detenidos tras enfrentamientos entre aficionados de Rangers y Celtic

Nueve personas fueron detenidas tras los enfrentamientos entre aficionados del Rangers y del Celtic ocurridos en el terreno de juego luego del partido de cuartos de final de la Copa de Escocia, disputado el pasado domingo en el histórico derbi "Old Firm".

Tras la victoria del Celtic en la tanda de penaltis de los cuartos en Ibrox, sus aficionados invadieron el terreno de juego, lo que provocó la entrada masiva de seguidores del Rangers.

La policía y el personal de seguridad acabaron formando un cordón entre las aficiones rivales después de que se lanzaron objetos, entre ellos una bengala encendida.

La policía informó que un niño de 10 años fue alcanzado por una moneda y que un agente recibió un botellazo en la cabeza.

La policía tuvo que hacer frente asimismo a incidentes en el exterior del estadio, con varios agentes, acomodadores y miembros del público heridos en las escenas caóticas.

Se han realizado nueve detenciones en menos de 24 horas y se espera que haya "significativamente" más.

Al mismo tiempo se han levantado voces reclamando que se reduzca el número de localidades para la afición visitante en los duelos entre los clubes rivales de Glasgow.

Para la comisaria principal de la policía escocesa, Emma Croft, la cuota de 7.500 aficionados visitantes -acordada por primera vez desde 2018- tuvo un impacto en los incidentes.

"Existe la rivalidad permanente y la agresividad contenida entre ambos bandos, por supuesto. Para mí también influyó el hecho de que hubiera un número tan grande de aficionados visitantes dentro de Ibrox".