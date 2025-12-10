Nueve esquiadores rusos y bielorrusos obtienen estatus neutral para clasificatorios olímpicos

GINEBRA (AP) — Tres esquiadores de Rusia y seis de Bielorrusia, incluidos ex campeones olímpicos y mundiales, recibieron el miércoles la aprobación para competir en eventos clasificatorios para los Juegos de Invierno de Milán-Cortina 2026 en febrero.

Su regreso tras la exclusión durante la invasión militar completa de Ucrania podría ser en cuestión de días en Davos, Suiza. Savelii Korostelev, ex campeón mundial juvenil de esquí de fondo, publicó "debut este fin de semana" en sus canales de redes sociales.

La Federación Internacional de Esquí y Snowboard (FIS) dijo que aprobó las solicitudes de los nueve para obtener el estatus de atletas neutrales y regresar a las competiciones por primera vez desde febrero de 2022.

La FIS no indicó si rechazó algunas solicitudes, ni cuántas, aunque la federación rusa de esquí dijo a la agencia estatal de noticias TASS que seis de sus atletas habían solicitado el estatus neutral.

Un nivel adicional de evaluación del Comité Olímpico Internacional debe ser superado antes de que cualquier atleta clasificado pueda ser invitado a los Juegos de Invierno que comienzan el 6 de febrero. Las directrices del COI para los organismos deportivos han mantenido a los atletas rusos excluidos de los eventos por equipos en un sistema aplicado para los Juegos de Verano de París el año pasado.

Los atletas que deseen competir como individuos neutrales sin ningún símbolo de identidad nacional no deben haber apoyado públicamente la guerra ni tener vínculos con agencias militares o de seguridad del estado.

Atletas ganadores de títulos

La esquiadora acrobática Hanna Huskova obtuvo el oro en saltos femeninos para Bielorrusia en los Juegos Olímpicos de Pyeongchang 2018 y la plata cuatro años después en Beijing.

Anastasia Tatalina fue campeona mundial de Big Air para Rusia en 2021 y quedó cuarta en el slopestyle en los Juegos Olímpicos de Beijing 2022. También compitió en Pyeongchang.

Los esquiadores de fondo rusos Korostelev y Dariya Nepryaeva también obtuvieron el estatus neutral antes de las carreras de la Copa del Mundo este fin de semana en Davos.

Ambos ganaron títulos mundiales juveniles el 25 de febrero de 2022, un día después de que comenzara la guerra, compitiendo en Noruega. Días antes, la hermana mayor de Nepryaeva, Natalya, dejó los Juegos de Invierno de Beijing con medallas de oro, plata y bronce en esquí de fondo.

Fallo judicial despejó el camino para Rusia

La federación rusa de esquí y los atletas ganaron un fallo la semana pasada en el Tribunal de Arbitraje Deportivo que obligó a la FIS a comenzar a procesar solicitudes para el estatus neutral.

Los atletas rusos y los oficiales del equipo podrían enfrentar desafíos para obtener visas para ingresar a algunos países que albergan eventos clasificatorios en los circuitos de la Copa del Mundo en esquí alpino, de fondo y acrobático, y snowboard.

La FIS dijo que los atletas aprobados pueden competir "siempre que acepten formalmente las condiciones asociadas con el estatus AIN", citando el acrónimo francés del COI para Atleta Individual Neutral.

El organismo rector de esquí y snowboard dijo que se tomarán más decisiones sobre atletas neutrales en "los próximos días y semanas".

El eventual grupo de atletas rusos que competirán en Italia en febrero probablemente será inferior a 20, una caída pronunciada de los más de 200 que fueron a los Juegos de Invierno de Beijing, donde ganaron 32 medallas, incluidas cinco de oro.

