Nueve mueren en protesta frente a consulado de EE. UU. en Karachi

KARACHI, Pakistán, 1 mar (Reuters) - Al menos nueve manifestantes murieron baleados cuando una multitud irrumpió en el muro exterior del consulado estadounidense en la ciudad pakistaní de Karachi después de conocerse la noticia de los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán que acabaron con la vida del líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei.

"Muerte a Israel, muerte a Estados Unidos", gritaban los manifestantes.

En Irak, la policía lanzó gases lacrimógenos y granadas aturdidoras para dispersar a cientos de manifestantes proiraníes que se habían reunido fuera de la Zona Verde en la capital, Bagdad, donde se encuentra la embajada estadounidense.

Pakistán e Irak tienen las mayores poblaciones musulmanas chiítas después de Irán.

En la ciudad meridional pakistaní de Karachi, los manifestantes fueron repelidos del consulado, según informó después de que incendiaron un vehículo frente a la puerta principal y se enfrentaron con la policía.

Los agentes de seguridad del consulado estadounidense abrieron fuego contra los manifestantes, según Hemnani.

"Estamos en contacto permanente con los funcionarios del consulado. Todos están a salvo", añadió.

Al menos nueve manifestantes murieron y otros 34 resultaron heridos, según la policía. El Hospital Civil de Karachi dijo que todos los fallecidos y heridos recibieron disparos.

Reporteros de Reuters escucharon disparos y vieron cómo se lanzaban gases lacrimógenos en las calles alrededor del recinto. Las imágenes de vídeo mostraban un incendio debajo de un puente cercano.

El consulado estadounidense en Karachi y la oficina de prensa de la embajada estadounidense en Islamabad no respondieron a solicitudes de comentarios.

"Estamos siguiendo las noticias sobre las manifestaciones en curso", dijo la embajada de Estados Unidos en Islamabad en una publicación en X, en la que aconsejaba a los ciudadanos estadounidenses en Pakistán que tomaran medidas de seguridad personal.

El ministro del Interior de Pakistán, Mohsin Naqvi, instó a los manifestantes a mantener la paz. "Estamos con ustedes", dijo, y añadió que todos los pakistaníes estaban tan afligidos como el pueblo iraní.

El Gobierno provincial ordenó una investigación de alto nivel para determinar cómo se agravó la situación e identificar a los responsables.

Un gran número de manifestantes también salieron a las calles en otras partes de Pakistán, portando banderas negras y coreando "¡Abajo Estados Unidos!" y consignas contra Israel.

Los manifestantes incendiaron un edificio de oficinas de las Naciones Unidas en la ciudad norteña de Skardu, en la región de Gilgit-Baltistán, normalmente pacífica y de mayoría chiíta, conocida por sus picos del Himalaya, muy populares entre los turistas.

"Un gran número de manifestantes se ha reunido frente a la oficina de la ONU en Gilgit-Baltistán y ha incendiado el edificio", dijo a Reuters el portavoz del gobierno local, Shabbir Mir, añadiendo que no se habían registrado víctimas.

Horas antes, en la ciudad central de Lahore, cientos de manifestantes se reunieron frente al consulado de Estados Unidos. Hubo algunos enfrentamientos de pequeña escala con la policía, pero no se informó de actos violentos.

"Algunos de los manifestantes intentaron dañar la puerta de seguridad, a cientos de metros del consulado. Sin embargo, la policía los detuvo sin usar la fuerza", dijo a Reuters Aqeel Raza, testigo presencial.

En la capital, Islamabad, todas las carreteras que conducen a la zona roja, donde se encuentran las misiones diplomáticas y el Parlamento, fueron bloqueadas al tráfico y a cualquier otro movimiento público, según informó la policía.

