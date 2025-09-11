Nueve muertos en el naufragio de un barco de rescate para víctimas de inundaciones en Pakistán

Pakistán (AP) — Un bote de rescate que evacuaba a personas desplazadas por las inundaciones volcó esta semana en la provincia oriental de Punjab en Pakistán y mató a nueve personas, dijeron funcionarios del gobierno el jueves.

El bote, que transportaba a 20 personas, volcó el martes en el crecido río Indo cuando los fuertes vientos y las rápidas corrientes lo desequilibraron, dijo Musarrat Jabeen, la principal administradora del gobierno de la región.

Jabeen afirmó que los rescatistas recuperaron inicialmente cinco cuerpos durante una operación que duró varias horas. Para el jueves por la mañana, cuatro cuerpos más fueron sacados del agua por equipos que incluían buzos del Ejército de Pakistán.

Los fallecidos incluían mujeres y niños, añadió.

Cinco personas murieron el sábado en un incidente similar en las afueras de la ciudad de Jalalpur Pirwala después de que los ríos Chenab y Sutej inundaran la región tras la liberación de agua de las represas indias.

Los rescatistas han estado trabajando para proteger Jalalpur Pirwala reforzando un dique, después de que las inundaciones comenzaran a inundar aldeas cercanas, desplazando a decenas de miles de personas.

Muchas personas en las áreas afectadas por las inundaciones dicen que todavía están esperando ayuda, algunas en tiendas de campaña y a lo largo de las carreteras.

La ministra principal del gabinete de Punjab, Marriyum Aurangzeb, dijo el jueves a los residentes que estaba supervisando personalmente los esfuerzos de rescate y alivio después de que los residentes de Jalalpur Pirwala se quejaran de que no había suficientes botes de evacuación y que los operadores privados estaban cobrando tarifas excesivas.

Un día antes, la ministra principal de Punjab, Maryam Nawaz Sharif, visitó la ciudad y ordenó a la policía que tomara medidas contra los propietarios de botes privados que exigían tarifas altas a las familias varadas. "Después de mi visita a Jalalpur, he ordenado una estricta vigilancia policial de todas las operaciones de botes", dijo en las redes sociales.

Sharif dijo que el gobierno compensaría a los propietarios de botes privados por las evacuaciones, añadiendo que los servicios de emergencia habían desplegado 100 botes con chalecos salvavidas y reflectores, junto con cuatro helicópteros para asegurar evacuaciones seguras y la entrega de alimentos.

Las inundaciones han afectado a casi 142.000 personas en Jalalpur Pirwala y docenas de aldeas cercanas, según el Comisionado de Socorro Nabil Javed.

Muchos residentes desplazados se han mudado con familiares, mientras que otros pasan las noches en campamentos de socorro o diques.

Desde el 23 de agosto, las inundaciones han sumergido alrededor de 4000 aldeas en todo Punjab, desplazando a 2,1 millones y matando al menos a 68 personas, según la Autoridad de Gestión de Desastres de Punjab.

Los funcionarios dijeron que las inundaciones se agravaron por lluvias monzónicas más intensas de lo normal y repetidas liberaciones de agua de represas indias desbordadas.

A nivel nacional, las inundaciones desde finales de junio han matado a más de 900 personas.

___

Dogar informó desde Lahore, Pakistán.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.