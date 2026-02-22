Nueve muertos en Sudán por la explosión de una mina anticarro

Lo informaron hoy una fuente médica y un testigo.

El vehículo quedó reducido a escombros, declaró Abdelbagi Issa, un testigo contactado por teléfono.

"Ibamos caminando detrás del tuk-tuk camino del mercado cuando oímos una explosión. Cayeron personas y el tuk-tuk quedó destrozado", añadió.

La guerra enfrenta al ejército regular con las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) paramilitares desde abril de 2023, especialmente en Kordofán del Sur, una región fronteriza con Sudán del Sur.

Casi tres años de guerra dejaron decenas de miles de muertos y más de 11 millones de desplazados, provocando lo que la ONU denomina "la peor crisis humanitaria del mundo".

El conflicto también dividió al vasto país: el ejército controla el norte, el centro y el este, mientras que los paramilitares y sus aliados dominan partes del sur y el oeste (Darfur), donde establecieron una administración paralela.

(ANSA).