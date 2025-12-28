Nueve muertos, incluidos cinco niños, en un ataque en Surinam

28 dic (Reuters) - Nueve personas, incluidos cinco niños, murieron y otras dos resultaron heridas en Surinam después de que un hombre las atacara con un objeto punzante, informó el domingo la policía.

El ataque se produjo durante la noche del sábado y la madrugada del domingo en la capital de Surinam, Paramaribo, manifestó la policía en un comunicado.

Los heridos, otro niño y un adulto, fueron enviados al hospital para recibir tratamiento, refirió.

Los agentes dispararon al sospechoso en las piernas durante su detención después de que atacara a la policía con un objeto punzante, añadieron las autoridades. (Reporte de Natalia Siniawski, editado por Marco Aquino)