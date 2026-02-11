Nueve muertos por tiroteo en una escuela y en sus alrededores en Canadá

Nueve personas murieron el martes en una remota área del oeste de Canadá, incluyendo siete que fueron abatidas en una escuela secundaria y otras dos encontradas muertas en una vivienda, dijo la policía federal.

Un individuo que se cree que sería el responsable del tiroteo en Tumbler Ridge, provincia de Columbia Británica, fue encontrado muerto con lo que "parece ser una herida autoinflingida", dijo la Real Policía Montada de Canadá (RCMP, en inglés).

En los hechos, 27 personas resultaron heridas, dos de gravedad y 25 con lesiones que no ponen en riesgo la vida, informó la RCMP en un comunicado.

La policía dijo que se emitió una alerta sobre un tirador activo el martes por la tarde en la escuela secundaria de Tumbler Ridge.

Las autoridades registraron la escuela y hallaron, en un primer momento, a seis personas, sin incluir al sospechoso, que habían muerto por disparos.

Una séptima persona que fue baleada en el centro educativo falleció cuando era trasladada a un hospital.

La policía "identificó un segundo lugar que se cree está relacionado con el incidente, donde fueron halladas otras dos víctimas sin vida en una residencia", indicó el comunicado.

Medios canadienses han reportado que la persona que disparó era una mujer, pero el pronunciamiento de la Real Policía Montada no incluye ningún detalle al respecto.

"Esta fue una situación de evolución rápida y dinámica, la veloz cooperación de la escuela, de los equipos de socorro y de la comunidad jugó un papel fundamental en nuestra respuesta", dijo en un comunicado Ken Floyd, comandante del distrito norte de la RCMP.

"Este ha sido un día increíblemente difícil y emotivo para nuestra comunidad", agregó.

Tumbler Ridge está más de 1.100 kilómetros al norte de Vancouver, la ciudad más grande de Columbia Británica.