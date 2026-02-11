Nueve muertos por tiroteo en una escuela y una residencia cercana en el oeste de Canadá

Un tiroteo masivo en una zona remota del oeste de Canadá dejó el martes nueve personas muertas, siete de ellas abatidas en una escuela secundaria y dos en una vivienda cercana, informó la policía federal.

Una persona que se cree que sería responsable del ataque en la localidad de Tumbler Ridge, provincia de Columbia Británica, fue encontrada muerta con lo que "parece ser una herida autoinflingida", dijo la Real Policía Montada de Canadá (RCMP).

En los hechos, 27 personas resultaron heridas, dos de gravedad y 25 con lesiones que no ponen en riesgo la vida, informó la entidad en un comunicado.

La policía dijo que se emitió una alerta sobre un tirador activo el martes por la tarde en la escuela secundaria de Tumbler Ridge, municipalidad al pie de las Montañas Rocosas.

Las autoridades registraron la escuela y hallaron, en un primer momento, a seis personas, sin incluir al sospechoso, que habían muerto por disparos. Una séptima baleada en el centro educativo falleció cuando era trasladada a un hospital.

La policía "identificó un segundo lugar", una vivienda, que se cree que está relacionado con el incidente, donde "fueron halladas otras dos víctimas sin vida", indicó el comunicado.

"Mis oraciones y más profundas condolencias para todas las familias y amigos que han perdido a sus seres queridos por estos horrorosos actos de violencia", escribió en redes sociales el primer ministro canadiense, Mark Carney, quien se declaró "devastado" por los hechos.

"No hay palabras suficientes para describir el dolor que nuestra comunidad está viviendo esta noche", añadió en un comunicado la municipalidad de Tumbler Ridge.

- "Un día increíblemente difícil" -

Medios canadienses han reportado que la persona que disparó era una mujer, pero el pronunciamiento de la Real Policía Montada no incluye ningún detalle al respecto.

"Esta fue una situación de evolución rápida y dinámica, la veloz cooperación de la escuela, de los equipos de socorro y de la comunidad jugó un papel fundamental en nuestra respuesta", dijo en un comunicado Ken Floyd, comandante del distrito norte de la RCMP.

"Este ha sido un día increíblemente difícil y emotivo para nuestra comunidad y agradecemos la cooperación mientras los agentes continúan su labor para avanzar en la investigación", agregó.

La policía dijo que los agentes buscan en otras residencias y propiedades del área para ver si hay sitios adicionales conectados con los hechos.

Tumbler Ridge, de unos 2.400 habitantes, está más de 1.100 kilómetros al norte de Vancouver, la ciudad más grande de Columbia Británica.

Al final de la tarde, la policía "puso fin a la alerta de emergencia en Tumbler Ridge". La fuerza "no cree que haya amenaza para el público", declaró en X la ministra de seguridad de la provincia.