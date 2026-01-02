Nueve muertos y 200 hospitalizados por agua contaminada en la ciudad india de Indore

Por Saurabh Sharma

NUEVA DELHI, 2 ene (Reuters) - Al menos nueve personas han muerto y más de 200 han sido hospitalizadas en la ciudad de Indore, en el centro de India, tras un brote de diarrea que, según las autoridades, está relacionado con la contaminación del agua potable, según un legislador y las autoridades sanitarias locales.

Kailash Vijayvargiya dijo que nueve personas habían muerto en Indore.

El jefe médico de Indore, Madhav Prasad Hasani, dijo a Reuters por teléfono que el agua potable de la zona de Bhagirathpur de la ciudad estaba contaminada debido a una fuga, y que un análisis del agua había confirmado la presencia de bacterias en la tubería.

"No puedo decir nada sobre el número de muertos, pero sí que más de 200 personas de la misma localidad están recibiendo tratamiento en distintos hospitales de la ciudad. Estamos a la espera del informe final de la muestra de agua recogida en la zona afectada", dijo Hasani.

Shravan Verma, representante administrativo del distrito, dijo que las autoridades habían desplegado equipos médicos para realizar controles puerta a puerta y estaban distribuyendo pastillas de cloro para ayudar a purificar el agua.

"Hemos encontrado un punto de fuga que podría haber contaminado el agua y ya ha sido reparado", dijo Verma, que añadió que las autoridades habían examinado a 8.571 personas e identificado a 338 con síntomas leves.

Indore, en el estado de Madhya Pradesh, ha sido nombrada la ciudad más limpia de India y ha encabezado la clasificación nacional de limpieza durante los últimos ocho años.