Nueve muertos y numerosos heridos en ataques aéreos rusos en Ucrania

"Estuvieron despejando los escombros de un edificio de departamentos en Járkov desde anoche", comentó el presidente Volodimir Zelensky en redes sociales, y precisó también que "Más de diez personas resultaron heridas, incluidos niños".

Se cree que Rusia lanzó 29 misiles y 480 drones.

Los ataques también afectaron la infraestructura energética y ferroviaria de Ucrania, afirmó Zelensky.

Otra persona murió en la región oriental de Dnipropetrovsk, mientras que tres resultaron heridas en la capital, Kiev, según informaron las autoridades locales.

En tanto, en la región de Sumy, fronteriza con Rusia, un hombre de 24 años murió en su coche tras ser impactado por un dron ruso.

En Zaporizhia, un ataque con drones rusos también hirió a un bebé recién nacido.

Mientras, en Chuguiv, región de Járkov, dos personas resultaron heridas en un ataque con drones contra una vivienda en el centro de la ciudad. (ANSA).