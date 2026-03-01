Nueve muertos y once desaparecidos por ataque de misil iraní en Israel

Nueve personas murieron el domingo en el centro de Israel cuando un edificio se derrumbó por el "impacto directo" de un misil iraní, informaron las autoridades israelíes, que reportaron además 11 desaparecidos.

Decenas de trabajadores de emergencias israelíes fueron desplegados en el lugar del impacto en la ciudad de Bet Shemesh. Un fotógrafo de AFP vio a estos equipos retirando un cadáver del edificio alcanzado por un misil.

"Se evacuó a más de 45 heridos de distinta gravedad y se recuperaron los cuerpos de nueve víctimas mortales. En este momento, hay 11 personas desaparecidas", informó la policía israelí en un comunicado.

El proyectil causó "daños importantes (...) y el edificio donde había civiles se derrumbó", indicaron las fuerzas de seguridad.

