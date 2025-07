Nueve reclusos de Nueva Orleans se declaran inocentes de cargos de fuga

Nueve hombres acusados de escapar de una cárcel de la ciudad de Nueva Orleans en mayo, después de deslizarse por un agujero detrás de un inodoro y escalar una cerca de alambre de púas, se declararon inocentes de los cargos de fuga el miércoles.

Las autoridades han señalado repetidamente el video de la audaz fuga, una de las mayores evasiones carcelarias en la historia reciente de Estados Unidos, y han prometido llevar a los reclusos ante la justicia. Un décimo recluso, Derrick Groves, un asesino convicto, es el único fugitivo que aún sigue prófugo.

"Todos tienen derecho al debido proceso, pero hay un video de estos detenidos saliendo corriendo de la cárcel en medio de la noche. No se dirigían a audiencias judiciales. Continuaremos responsabilizando a todos por la fuga", declaró la fiscal general Liz Murrill el miércoles.

Los nueve hombres comparecieron vía Zoom desde la Penitenciaría Estatal de Luisiana para su lectura de cargos el miércoles. El abogado de Groves estuvo presente en la audiencia, pero no presentó una declaración en su nombre, informó The New Orleans Advocate/The Times-Picayune.

Los 10 hombres están acusados de fuga simple, lo cual se suma a los cargos criminales previos que inicialmente los llevaron a la cárcel, confirmó la oficina de Murrill. No se pudo contactar de inmediato a los abogados de los hombres para obtener comentarios.

El cargo de fuga conlleva una sentencia de dos a cinco años de prisión.

Las autoridades dicen que los hombres escaparon de la cárcel después de abrir a la fuerza una puerta cerrada para acceder a una celda, donde se había cortado el agua, quitar un inodoro y pasar por un agujero en la pared. El video muestra a 10 hombres saliendo de la cárcel y huyendo en la oscuridad.

La fuga pasó desapercibida durante horas hasta un conteo de rutina por la mañana. Cuando las autoridades localizaron el punto de la fuga, encontraron un mensaje escrito en la pared: "Demasiado fácil".

Al menos 16 personas han sido arrestadas y acusadas de ayudar en la fuga o en las secuelas. Muchos de ellos son familiares de los fugitivos y enfrentan cargos por proporcionar transporte, comida, refugio y dinero en efectivo a los prófugos.

