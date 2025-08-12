Nueve soldados muertos en un ataque en Pakistán

Nueve soldados paquistaníes murieron el lunes cuando unos cincuenta hombres atacaron edificios públicos, incluidos una comisaría y un tribunal, en Baluchistán, región pakistaní fronteriza con Irán, informaron el martes responsables locales a AFP.

Este ataque, que hasta ahora no fue reivindicado, ocurrió en el momento en que Washington endurecía sus sanciones contra el Ejército de Liberación de Baluchistán (BLA), grupo separatista que en marzo realizó una espectacular toma de rehenes en un tren en esa provincia.

Tres policías resultaron heridos en el ataque contra una comisaría del distrito de Washuk, durante el cual más de media docena de detenidos fueron liberados.

Los atacantes, según uno de los funcionarios, "lanzaron granadas contra el cuartel general de la Guardia Fronteriza".

Posteriormente el ejército se dirigió hacia esta comisaría y los "terroristas los atacaron en el camino, matando a nueve soldados", añadió esta fuente.

Un alto funcionario del Ministerio del Interior de Baluchistán confirmó estos ataques e, informó bajo condición de anonimato, que fueron llevados a cabo por "entre 40 y 50 terroristas que llegaron en motocicletas para atacar y saquear edificios públicos el lunes por la noche".