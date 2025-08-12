Nueve soldados muertos en un ataque en Pakistán
Nueve soldados paquistaníes murieron el lunes cuando unos 50 hombres atacaron edificios...
- 1 minuto de lectura'
Nueve soldados paquistaníes murieron el lunes cuando unos cincuenta hombres atacaron edificios públicos, incluidos una comisaría y un tribunal, en Baluchistán, región pakistaní fronteriza con Irán, informaron el martes responsables locales a AFP.
Este ataque, que hasta ahora no fue reivindicado, ocurrió en el momento en que Washington endurecía sus sanciones contra el Ejército de Liberación de Baluchistán (BLA), grupo separatista que en marzo realizó una espectacular toma de rehenes en un tren en esa provincia.
Tres policías resultaron heridos en el ataque contra una comisaría del distrito de Washuk, durante el cual más de media docena de detenidos fueron liberados.
Los atacantes, según uno de los funcionarios, "lanzaron granadas contra el cuartel general de la Guardia Fronteriza".
Posteriormente el ejército se dirigió hacia esta comisaría y los "terroristas los atacaron en el camino, matando a nueve soldados", añadió esta fuente.
Un alto funcionario del Ministerio del Interior de Baluchistán confirmó estos ataques e, informó bajo condición de anonimato, que fueron llevados a cabo por "entre 40 y 50 terroristas que llegaron en motocicletas para atacar y saquear edificios públicos el lunes por la noche".
Otras noticias de Terrorismo
- 1
Milei les habla con el corazón de la macro y le contestan con el bolsillo
- 2
Rugby Championship: la ¿última? versión, con dos partidos de los Pumas ante All Blacks en Argentina
- 3
Meghan Markle y la polémica que desató al recordar su pasado como “valijera” de la versión estadounidense de Trato hecho
- 4
Los audios con los que Ángel de Brito mandó al frente a María Fernanda Callejón: “Desagradecida”