Nuevo acuerdo entre Estados Unidos y China para TikTok similar al negociado en abril, según fuentes

Por Kane Wu, Julie Zhu y Karen Freifeld

17 sep (Reuters) -

El acuerdo del presidente Donald Trump con China que mantendría a TikTok operando en Estados Unidos, transfiriendo sus activos estadounidenses de la china ByteDance a propietarios estadounidenses, es similar a un acuerdo negociado a principios de este año, dijeron tres fuentes familiarizadas con los nuevos términos.

"Tenemos un acuerdo sobre TikTok... Tenemos un grupo de empresas muy grandes que quieren comprarlo", dijo Trump el martes, sin dar más detalles.

El pacto para TikTok había estado en marcha en la primavera boreal, pero se puso en espera después de que China indicara que no lo aprobaría tras los anuncios de Trump de grandes aranceles a los productos chinos.

El acuerdo de abril habría escindido las operaciones estadounidenses de TikTok en una nueva empresa con sede en Estados Unidos y de propiedad mayoritaria y gestionada por inversores estadounidenses.

Después de que Reuters solicitara comentarios, un alto cargo de la Casa Blanca dijo en un comunicado que los detalles sobre el marco son "especulaciones a menos que sean anunciados por".

ByteDance y TikTok no respondieron inmediatamente a una solicitud de comentarios. Un comunicado de la embajada china en Washington señaló el acuerdo marco básico entre los dos países, pero no abordó el acuerdo anterior.

Los términos de la operación fueron aprobados a principios de este año por los inversores existentes, los nuevos inversores, ByteDance y el Gobierno de Estados Unidos, según dijo una fuente en aquel momento.

Los aspectos básicos del nuevo acuerdo, también similares a los de abril, incluyen que ByteDance mantendrá la mayor participación accionarial en un 19,9%, justo por debajo del umbral legal del 20%, según dos de las fuentes.

Aunque se espera que se mantengan los términos generales, las fuentes dijeron que desconocen los detalles exactos del acuerdo final, dada la posibilidad de que se produzcan cambios de última hora.

TikTok U.S. también podría seguir accediendo al algoritmo de ByteDance bajo el nuevo acuerdo, dijeron dos de las fuentes, ya que China dijo esta semana que revisaría ese tipo de exportación de tecnología y la concesión de licencias de derechos de propiedad intelectual de acuerdo con la ley.

Dentro de TikTok, el proyecto de la compañía para lanzar una aplicación independiente en Estados Unidos está en marcha, con el trabajo técnico de separar el modelo de Estados Unidos y los datos de usuario casi terminado, dijo una fuente conocedora del proceso. Cualquier plan de lanzamiento dependerá del acuerdo final entre Estados Unidos y China, añadió esta fuente. (Kane Wu y Julie Zhu en Hong Kong, Karen Freifeld en Nueva York y Krystal Hu en San Francisco.

Edición de Sumeet Chatterjee, Chris Sanders, Daniel Wallis y Jamie Freed; editado en español por Tomás Cobos