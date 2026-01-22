Nuevo administrador de Gaza anuncia reapertura del paso de Rafah "la próxima semana"

El paso de Rafah, entre Egipto y la Franja de Gaza, reabrirá "en ambos sentidos" la próxima semana, anunció este jueves el recién nombrado administrador del territorio palestino, durante el lanzamiento del Consejo de la Paz del presidente estadounidense Donald Trump

El propio Trump había anunciado la reapertura del paso en octubre, pero hasta ahora ha permanecido cerrado

"Me complace anunciar que el paso de Rafah abrirá la próxima semana en ambos sentidos", dijo Alí Shaath, ex viceministro de la Autoridad Palestina, en el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza

"Para los palestinos en Gaza, Rafah es más que una puerta; es un salvavidas y un símbolo de oportunidad. La apertura de Rafah indica que Gaza ya no está cerrada al futuro y al mundo", agregó Shaath

Como parte del plan de tregua, Shaath fue nombrado para encabezar un comité de 15 tecnócratas palestinos que supervisará la administración de Gaza