Nuevo álbum y gira para Depeche Mode, huérfano de Andy Fletcher

Huérfano de su miembro fundador Andy Fletcher, el grupo británico Depeche Mode, pionero del pop electrónico, lanzará en 2023 un nuevo álbum, seguido de una gira mundial, la primera en cinco años.

Titulado "Memento Mori", este 15º álbum de estudio debería salir en marzo próximo, anunció el martes en Berlín el cantante de la banda Dave Gahan.

Inspirado tanto por la pandemia de covid-19 como por la pérdida de Fletcher, fallecido en mayo pasado a los 60 años, el álbum precederá a una gira, la 19ª del grupo, que comenzará en marzo en Sacramento, California.

"Tenemos la oportunidad de hacer música y tocarla para ustedes, con la esperanza de llevarles un sentimiento de alegría y solidaridad, a nuestra pequeña escala, en un mundo que parece constantemente plagado de cierta forma de agitación", explicó Gahan en una conferencia de prensa.

Depeche Mode ha vendido más de cien millones de discos en todo el mundo.

Entre sus mayores éxitos figuran: "Just can’t get enough", "Everything Counts", "Never Let Me Down Again" y "Walking in my Shoes".

La banda tuvo un gran éxito con el álbum "Violator" (1990), que incluye los éxitos "Personal Jesus" y "Enjoy the Silence".

El último álbum de estudio de Depeche mode, "Spirit", fue lanzado en 2017, seguido de una gira por Europa y el continente americano.

AFP