Nuevo borrador del tratado sobre contaminación plástica no limitaría la producción de plástico

GINEBRA (AP) — Los negociadores que trabajan en un tratado para abordar la crisis global de la contaminación por plásticos están discutiendo el miércoles un nuevo borrador del texto que no limitaría la producción de plástico ni abordaría los productos químicos utilizados en ese tipo de productos.

El mayor problema de las conversaciones ha sido si el tratado debería imponer límites a la producción de nuevo plástico o centrarse en cambio en aspectos como un mejor diseño, reciclaje y reutilización. Alrededor de 100 países quieren limitar la producción así como abordar la limpieza y el reciclaje. Muchos han dicho que es esencial abordar los productos químicos tóxicos.

Las poderosas naciones productoras de petróleo y gas y la industria del plástico se oponen a los límites de producción. Quieren un tratado centrado en una mejor gestión de residuos y reutilización.

El borrador contiene una mención de la producción de plástico en el preámbulo, reafirmando la importancia de promover la producción y el consumo sostenibles de plásticos. No contiene un artículo sobre producción que estaba en un borrador anterior. No hay mención de productos químicos.

Las nuevas disposiciones buscan reducir la cantidad de productos plásticos problemáticos que a menudo ingresan al medio ambiente y son difíciles de reciclar, y promover el rediseño de productos plásticos para que puedan ser reciclados y reutilizados. Las partes del tratado mejorarían su gestión de residuos.

La cobertura climática y ambiental de The Associated Press recibe apoyo financiero de múltiples fundaciones privadas. La AP es la única responsable de todo el contenido. Encuentra los estándares de la AP para trabajar con organizaciones filantrópicas, una lista de las fundaciones y las áreas de cobertura que financian en AP.org.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.