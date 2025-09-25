Nuevo brote de ébola mata a decenas en el Congo

GOMA, República Democrática del Congo (AP) — A medida que un nuevo y mortal brote de ébola mata a decenas en el sur de Congo, las autoridades sanitarias y organizaciones están dando la voz de alarma advirtiendo que carecen de los fondos y recursos necesarios para montar una respuesta efectiva a la crisis.

La Organización Mundial de la Salud informó el miércoles que se han reportado 57 casos y 35 muertes desde que las autoridades congoleñas anunciaron el brote el 4 de septiembre. La tasa de mortalidad supera el 61%.

Es el primer brote de ébola en 18 años en la provincia de Kasai, una parte remota de Congo caracterizada por sus malas redes viales. Está ubicada a más de 1000 kilómetros (620 millas) de la capital del país, Kinsasa.

“Necesitamos urgentemente que nuestros socios y donantes intensifiquen su apoyo a esta respuesta que salva vidas para asegurarnos de que podamos contener el brote rápidamente y proteger a las comunidades más vulnerables”, declaró Susan Nzisa Mbalu, jefa de comunicaciones de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en África, IFRC.

A principios de esta semana, la IFRC indicó que está solicitando 20 millones de francos suizos (US$25 millones) para ayudar a contener el brote y tiene como objetivo llegar a 965.000 personas con asistencia urgente.

Advirtió que las instalaciones de salud están abrumadas y carecen de los recursos para brindar atención, con agua limpia y equipo de protección en niveles críticamente bajos.

Según la IFRC, el único centro de tratamiento en la zona sanitaria de Bulape, donde se ha declarado el epicentro del brote y se concentran la mayoría de los casos, ya está al 119% de su capacidad.

Los funcionarios de salud están particularmente preocupados por el impacto de los recortes de fondos de Estados Unidos, especialmente dado que Estados Unidos tiene un historial de apoyo a los brotes de ébola en Congo, incluyendo un esfuerzo en 2021 cuando la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, proporcionó hasta US$11,5 millones para apoyar los esfuerzos en toda África.

Nzisa Mbalu de la IFRC señaló que aún es temprano para evaluar completamente el nivel de apoyo de los donantes para la respuesta al ébola, agregando que la organización ha asignado hasta ahora 1,75 millones de francos suizos (2,2 millones de dólares) en fondos de emergencia para responder al brote.

A pesar de la ausencia de USAID, Mathias Mossoko, el Coordinador de Respuesta al Ébola en Bulape, apuntó que el gobierno de Estados Unidos ha proporcionado “algún pequeño apoyo”, aunque no pudo proporcionar detalles específicos.

El portavoz de la OMS, Tarik Jasarevic, dijo a la AP el jueves que el único financiamiento actual de la organización para la respuesta al brote es un fondo de emergencia de dos millones de dólares y alrededor de 2,3 millones de dólares del Reino Unido, Alemania y la alianza de vacunas Gavi.

Eso está muy por debajo del costo proyectado por la OMS de alrededor de 20 millones de dólares para responder al brote en los próximos tres meses.

“Sin apoyo inmediato, las brechas en las operaciones persistirán, poniendo en peligro los esfuerzos para contener el brote y proteger a las comunidades vulnerables”, sostuvo Jasarevic.

El plan de respuesta nacional actual de las autoridades congoleñas se estima en 78 millones de dólares.

Tratar el ébola demanda “enormes recursos”, incluso para un solo paciente, manifestó Jean Paul Mbantshi, el jefe médico de la zona sanitaria de Bulape. Dijo que la zona necesita desesperadamente ambulancias para transportar a los pacientes desde áreas remotas al hospital antes de que se vuelvan altamente contagiosos. Los trabajadores de salud también requieren más equipo de protección, medicinas y vacunas adicionales.

“Todo esto cuesta dinero, necesitamos más apoyo”, aseguró Mbantshi.

Según la OMS, solo 1740 personas en tres zonas de salud de la provincia de Kasai —Bulape, Bulambae y Mweka— han sido vacunadas hasta el 21 de septiembre. La zona de Bulape sola tiene una población de más de 212.000, según cifras de 2020 de las Naciones Unidas.

La OMS indicó que la campaña de vacunación no se ha implementado tan rápido como se deseaba debido a desafíos logísticos.

La falta de infraestructura de almacenamiento en Bulape, por ejemplo, ha obligado a los funcionarios a transportar vacunas en pequeños lotes, causando retrasos.

Amitié Bukidi, jefe médico de la zona sanitaria de Mweka, aseveró que la respuesta aún está en las etapas iniciales, con la mayoría de los casos ocurriendo fuera de los centros de salud.

“Nos gustaría expandir nuestro alcance comunitario, especialmente aumentando la concienciación entre los líderes de opinión, para llegar a los agricultores que son más difíciles de alcanzar”, manifestó Bukidi, agregando que su equipo necesita motocicletas para llegar a áreas remotas y de difícil acceso.

“La necesidad sigue siendo muy grande", destacó. “Si USAID estuviera involucrado, eso sería bueno”.

