Nuevo comienzo para Reinier, la última perla brasileña que se fundió en Europa

Cuando con 18 años llegó al Real Madrid en la estela de Vinícius Jr y Rodrygo, Reinier era comparado con Kaká, pero no jugó siquiera un partido con el primer equipo y, como otras promesas antes que él, tuvo que volver a Brasil.

Con 23 años, Reinier Jesus debutó el jueves en la victoria 2-1 de su nuevo club, el Atlético Mineiro, ante el argentino Godoy Cruz en la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Solo jugó ocho minutos, pero fue clave.

Tras un cruce de Igor Gomes, cuando el tiempo se agotaba, Reinier asistió con un sutil toque de pecho a Hulk en el gol que decidió el triunfo en Belo Horizonte, dándole al Galo ventaja de cara al compromiso de vuelta, el próximo jueves, en Argentina.

"Es solo el comienzo", avisó.

Tan cerca y tan lejos

"¡Noche especial! Muy feliz por la victoria (...) Vamos juntos por más, Atlético", publicó el mediocampista ofensivo en Instagram, junto a una foto en la que celebra con Hulk, capitán y gran referente del Mineiro.

Es justo lo que él necesitaba: un nuevo inicio para tratar de recuperar el brillo de sus días como una de las perlas del Flamengo de Rio de Janeiro, que perdió, en un mar de cesiones fallidas, en el Real Madrid.

El gigante español pagó 30 millones de euros por él en enero de 2020, en una decidida apuesta por promesas brasileñas.

Vinícius Júnior había llegado al equipo en julio de 2018 y Rodrygo Goes en junio de 2019.

Había grandes expectativas. Reinier había integrado el plantel del Fla que ganó el Brasileirão y la Copa Libertadores en 2019 y uno de sus entrenadores en las categorías inferiores de la selección de Brasil, Guilherme Dalla Dea, le comparaba con Raí y Kaká.

Sin embargo, mientras Vinícius Jr y Rodrygo ganaron juntos con el Madrid dos trofeos de la Liga de Campeones de Europa y tres de la Liga española, entre otros títulos, Reinier nunca pudo acompañarlos.

Jugó un breve lapso en el filial, el Castilla, y encadenó sin mayor éxito cesiones al Borussia Dortmund, el Frosinone italiano y el Granada español.

Vini, en contraste, suma 106 goles y 86 asistencias en su carrera con los merengues, con más anotaciones de las que firmó en su momento "El Fenómeno" Ronaldo en el club; y Rodrygo colecciona 68 dianas.

Vuelta a casa

Volver a casa fue una salida, tal como ocurrió con otros jugadores brasileños que salieron muy jóvenes a Europa sin encontrar la fama esperada.

El extremo Kayky, de 22 años, está en el Bahia en busca de las oportunidades que se le resistieron tras ser vendido en 2021 por el Fluminense al Manchester City.

El delantero Deivid Washington, de 20, juega cedido al Santos de su ídolo Neymar para ganar experiencia y luchar por un puesto en el Chelsea en el futuro.

Reinier no es tan joven como ellos, pero todavía tiene tiempo por delante para materializar su prometedor talento.

Por lo pronto, hay elogios.

Es un tipo que tiene mucha calidad y piensa rápido. Cuando la pelota estaba en el aire y vi que iba hacia Reinier, yo ya sabía que él iba a intentar el pase para mí de primera", le aplaudió Hulk.