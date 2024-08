Nuevo dinosaurio depredador con una 'ceja' distintiva

Un nuevo género y especie de dinosaurio depredador con características hasta ahora desconocidas, como una protuberancia distintiva en forma de 'ceja', ha sido descubierto en Kirguistán

Los dinosaurios terópodos son uno de los grandes grupos de dinosaurios más importantes, en el que se incluyen depredadores conocidos como el Tyrannosaurus y el Allosaurus, así como las aves modernas. Se conocen diversos terópodos de la era Mesozoica, la era de los dinosaurios.

Así como los leones actuales se encuentran principalmente en África y los tigres solo en Asia, el Allosaurus, por ejemplo, se extendió por el Jurásico en América del Norte y el suroeste de Europa, mientras que los Metriacantosaurios, de tamaño similar, vivieron en China. Sin embargo, la región intermedia, es decir, entre Europa central y Asia oriental, era hasta ahora terra incognita: hasta ahora no se conocían grandes dinosaurios depredadores del Jurásico en esta enorme región.

El nuevo descubrimiento ha cambiado significativamente la situación: Alpkarakush kyrgyzicus es el nombre del primer dinosaurio terópodo encontrado en Kirguistán. Los primeros restos del fósil fueron descubiertos en 2006 por el paleontólogo kirguís Aizek Bakirov.

El yacimiento se encuentra en las regiones montañosas desérticas cercanas a la ciudad de Tashkumyr, en el oeste de Kirguistán. Los sedimentos de la Formación Balabansai que se descubrieron aquí se depositaron durante el período Jurásico Medio, hace unos 165 millones de años.

Entre 8 y 9 metros de longitud

Durante varias campañas de excavación entre 2006 y 2023, se recuperaron huesos del cráneo, vértebras dorsales y pélvicas, fragmentos de la cintura escapular y de las extremidades anteriores, así como la cintura pélvica y las extremidades traseras casi completas de un dinosaurio depredador de unos 8-9 metros de largo.

Se trata de un nuevo género y especie con características hasta ahora desconocidas. Particularmente impresionante es su "ceja" extremadamente saliente en el llamado hueso postorbital, un hueso del cráneo detrás de la abertura del ojo, que indica la presencia de un cuerno en ese punto. Otras características únicas se encuentran en las vértebras dorsales y el fémur.

Las comparaciones con otros numerosos terópodos muestran que la nueva especie pertenece a los metriacantosáuridos y está estrechamente relacionada con los grandes dinosaurios depredadores del este de Asia. Los paleontólogos sugieren que los metriacantosáuridos y otros grupos importantes de terópodos se originaron en el sudeste asiático, desde donde se extendieron a otros continentes a través de Asia central y Europa.

"Aunque la afiliación de Alpkarakush con los metriacantosáuridos no es necesariamente una sorpresa, este descubrimiento llena un enorme vacío en nuestro conocimiento de los terópodos jurásicos. Nos lleva a nuevos e importantes conocimientos sobre la evolución y la biogeografía de estos animales", dice en un comunicado el profesor Oliver Rauhut de la Colección Bávara de Paleontología y Geología en Múnich (SNSB-BSPG) y primer autor del estudio publicado en el Zoological Journal of the Linnean Society.

También se encontraron los restos de un segundo espécimen, ligeramente más pequeño, de Alpkarakush kyrgyzicus. El examen de la estructura ósea interna reveló que el espécimen grande era casi un adulto, de al menos 17 años, y seguramente ya había alcanzado la madurez sexual, mientras que el individuo más pequeño es un ejemplar juvenil. Es posible que un animal progenitor estuviera de gira con su cría hace 165 millones de años.

Se generaron modelos fotogammétricos digitales en 3D de todos los huesos relevantes del Alpkarakush. "Estos modelos están ahora disponibles en línea y permiten a los investigadores de todo el mundo realizar estudios de seguimiento y hacer impresiones en 3D", dice el coautor Dr. Oliver Wings, director del Museo de Historia Natural de Bamberg.

El fósil recibe el nombre de Alpkarakush, un pájaro gigante de la epopeya mitológica kirguisa "Manas", que a menudo ayuda a los héroes en momentos críticos. El nombre de la especie "kyrgyzicus" hace referencia directamente a la República Kirguisa, el origen del nuevo dinosaurio depredador.

El Alpkarakush kyrgyzicus podría incluso convertirse en el primer esqueleto original de dinosaurio jamás exhibido en Kirguistán: si se encuentran suficientes partidarios, está prevista una reconstrucción con los huesos originales en el Museo Histórico Nacional de Bishkek, a la espera de conseguir la financiación necesaria.

Europa Press