Nuevo empate del Maguncia, que sigue colista en Bundesliga
El Maguncia seguirá una semana más en el fondo de la clasificación en la Bundesliga, después de empatar este sábado ante el Unión Berlín (2-2) en la 16ª fecha del campeonato alemán.
Y eso que los hombres de Urs Fischer, antiguo entrenador del Unión Berlín, dominaban 0-2 a falta de menos de quince minutos para el final, antes de que el equipo de la capital lograse el empate por medio del surcoreano Jeong Woo-yeong y del neerlandés Danilho Doekhi.
A pesar de este tercer empate consecutivo en liga, el Maguncia es colista con 9 puntos.
Le acompaña en puestos de descenso directo el Heindenheim, que empató también 2-2 en casa ante el Colonia.
Dos de los partidos previstos para este sábado en la Bundesliga tuvieron que ser aplazados el viernes a causa de las extremas temperaturas invernales en el norte de Alemania.
El duelo entre el St. Pauli y el Leipzig, así como la visita del Hoffenheim al Werder Bremen no pudieron disputarse a causa de las nevadas que provocaron el cierre de los colegios e interrupciones en los transportes públicos en Hamburgo y Bremen.
La jornada del sábado se completa con el Bayer Leverkusen-Stuttgart.
El líder Bayern Múnich podría ampliar a once puntos su ventaja sobre su inmediato perseguidor, Borussia Dortmund, en caso de ganar en el Allianz Arena al Wolfsburgo.