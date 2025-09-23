Nuevo entrenador y nuevas expectativas: Knicks apunta a las Finales de la NBA con Mike Brown

GREENBURGH, Nueva York, EE. UU. (AP) — Los Knicks tienen un nuevo entrenador y expectativas completamente nuevas.

Un equipo que ni siquiera podía llegar a los playoffs antes de la llegada de Tom Thibodeau ahora es uno de los favoritos para alcanzar las Finales de la NBA. Mike Brown ha heredado lo que podría ser la plantilla más fuerte de la Conferencia Este.

Nueva York regresa con los cinco titulares de un equipo que alcanzó las finales de conferencia por primera vez en 25 años antes de su sorprendente cambio de entrenador. Los Knicks podrán jugar de manera diferente bajo Brown, pero aún suenan como un equipo de Thibodeau, enfocándose en el trabajo que debe hacerse hoy en lugar de en lo que está por venir.

“Entendemos la oportunidad que tenemos frente a nosotros, así que solo tenemos que salir ahí cada día y encontrar la manera de mejorar cada noche y dar nuestra mejor versión a nuestros fanáticos cada noche”, señaló el ala-pívot Karl-Anthony Towns el martes.

El All-Star dominicano fue adquirido en un canje con Minnesota justo antes de que comenzara el campamento de entrenamiento el año pasado. El gran cambio para los Knicks este verano fue el despido de Thibodeau, quien los llevó a los playoffs en cuatro de sus cinco temporadas después de que se perdieran la postemporada durante los siete años anteriores.

Jalen Brunson se consolidó hasta convertirse en un All-Star bajo Thibodeau. El base dijo que fue triste ver el despido de un entrenador que ha conocido gran parte de su vida —el padre de Brunson, Rick, era asistente y sigue en el equipo de Brown— pero trabajará para asegurarse de que el cambio valga la pena.

“Para mí, es mi trabajo salir ahí y encontrar la manera de ayudar a este equipo a ganar”, dijo Brunson. “Hay diferentes personas en esta organización con diferentes trabajos y diferentes cosas que tienen que hacer para poder mejorar este equipo, y esa es su perspectiva. Así que para mí, voy a hacer mi trabajo lo mejor que pueda”.

Su rol podría cambiar, ya que Brown quiere jugar más rápido y quizás con el balón no tanto en las manos de Brunson como antes. Pero el capitán de los Knicks dijo que está abierto a cualquier cosa y espera que los demás también lo estén.

“Si quieres ganar, lo harás. Es así de simple”, dijo Brunson.

Brown comienza su nuevo trabajo antes que la mayoría de los equipos, porque los Knicks disputarán dos partidos de pretemporada contra Filadelfia en Abu Daabi.

Después de dos temporadas consecutivas con 50 victorias, comparten las segundas mejores probabilidades de ganar el título de la NBA detrás del campeón defensor Oklahoma City, en el BetMGM Sportsbook, situados justo detrás de Cleveland como favoritos del Este.

Brown dijo que eso significa que los Knicks deben estar enfocados en cada práctica “sabiendo que tenemos un objetivo en sus espaldas”.

“Y cuando tienes eso en tu espalda, tienes que dar lo mejor de ti cada vez que pisas la cancha y no solo en el momento del juego”, añadió.

Los Knicks hablaron sobre el dolor de quedarse tan cerca el año pasado. Saben que otra oportunidad puede estar ahí para ellos.

“Creo que cada equipo que no llega allí, o cualquier equipo que llega allí y pierde, lo tiene como combustible", comentó el escolta Mikal Bridges. "Pero solo controla lo que puedes controlar, toma el día a día, y no puedes llegar a junio sin pasar por todos estos otros meses. Así que solo tienes que preocuparte por el ahora y prepararte”.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes