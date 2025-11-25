Nuevo fármaco de Novo Nordisk contra la obesidad obtiene resultados positivos, pasa a pruebas de fase avanzada

25 nov (Reuters) - Novo Nordisk dijo el martes que su medicamento experimental contra la obesidad, la amicretina, mostró una pérdida de peso estadísticamente significativa de hasta el 14,5% a las 36 semanas en pacientes con diabetes de tipo 2 en un estudio de fase intermedia.

Las acciones de la farmacéutica, que cotizan en Dinamarca, subían un 2,5%.

La amicretina, el fármaco de nueva generación de la empresa contra la obesidad, tiene un doble modo de acción, dirigido a la hormona intestinal GLP-1 y a una hormona pancreática llamada amilina.

En el estudio se evaluó la administración de amicretina una vez a la semana por vía subcutánea y oral en comparación con placebo en 448 personas con diabetes de tipo 2 controlada inadecuadamente con metformina, con o sin un inhibidor de SGLT2, una clase común de tratamiento de la diabetes, dijo Novo.

Según Martin Holst Lange, director científico y vicepresidente ejecutivo de Investigación y desarrollo de Novo Nordisk, estos datos validan el perfil potencial de la amicretina como el mejor de su clase.

Según la empresa, el fármaco parece seguro y bien tolerado, con efectos secundarios gastrointestinales de leves a moderados. Tiene previsto iniciar los ensayos de fase avanzada en 2026.

La amicretina es uno de los fármacos experimentales de nueva generación de Novo que podría permitirle ampliar sus beneficios más allá de la expiración de la patente de la semaglutida en 2031-2032, según señalaron los analistas de HSBC en una nota a principios de este año.

Las inyecciones semanales de amicretina habían ayudado a pacientes con sobrepeso a perder el 22% de su peso en 36 semanas, según los resultados de ensayos en fase inicial publicados en enero.

El año pasado, la versión en píldora ayudó a los pacientes a perder hasta el 13,1% de su peso tras 12 semanas en un ensayo en fase inicial. (Reporte de Mariam Sunny y Mrinalika Roy en Bengaluru; Editado en Español por Ricardo Figueroa)