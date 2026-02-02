Nuevo fármaco de Novo Nordisk contra la obesidad supera a Wegovy en un ensayo clínico

2 feb (Reuters) - Novo Nordisk anunció el lunes que su fármaco experimental de última generación ⁠para la pérdida ⁠de peso, CagriSema, mostró una mayor reducción de los niveles de azúcar en sangre y del peso corporal que ⁠su exitoso ‌Wegovy, ​en un ensayo en fase avanzada con pacientes con diabetes tipo ​2.

Novo dijo que la dosis más alta de CagriSema ayudó ‌a los participantes en el ‌ensayo a perder alrededor del 14,2% ​de su peso corporal después de 68 semanas, en comparación con el 10,2% de los que recibieron Wegovy, suponiendo que todos ellos siguieran el tratamiento.

CagriSema es una inyección semanal que combina cagrilintida, que imita la hormona pancreática amilina, y semaglutida, el ingrediente activo de Wegovy que imita la hormona ⁠intestinal GLP-1.

La farmacéutica danesa había posicionado CagriSema como un sucesor más potente de Wegovy ​y un poderoso competidor del fármaco rival de Eli Lilly, Zepbound. Sin embargo, la pérdida de peso inferior a la esperada en dos estudios anteriores decepcionó a los inversores y llevó a Novo a iniciar un nuevo ensayo en fase avanzada en junio.

Los datos ⁠del lunes también mostraron que CagriSema provocaba una mayor reducción del azúcar ​en sangre en comparación con Wegovy.

La HbA1c, un marcador de los niveles de azúcar en sangre de largo plazo, se redujo en 1,91 puntos porcentuales ‍en las personas que recibieron una combinación de 2,4 miligramos de cagrilintida y semaglutida, en comparación con 1,76 puntos porcentuales en las que recibieron 2,4 miligramos de semaglutida sola, según Novo.

En el ensayo participaron 2.728 personas con diabetes tipo ​2 que estaban siguiendo otros tratamientos estándar para la enfermedad. Los pacientes fueron seleccionados al azar para recibir CagriSema, cagrilintida, semaglutida o un placebo. (Reporte de Essi Lehto y ‍Mariam Sunny. Edición en español de Javier López de Lérida.)