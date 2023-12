Por Jorgelina do Rosario

BUENOS AIRES, 4 dic (Reuters) - El Gobierno entrante de Argentina busca un acuerdo comercial entre la Unión Europea y las economías latinoamericanas, dijo a Reuters la futura ministra de Relaciones Exteriores del país, Diana Mondino, ya que un pacto bajo la administración actual parece cada vez más improbable.

Los miembros del Mercosur -Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay- se reunirán el 7 de diciembre en Río de Janeiro y el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo a finales del mes pasado que esperaba que se pudiera llegar a un acuerdo a tiempo para la reunión.

Pero funcionarios y diplomáticos de Brasil, que entregará la presidencia rotativa del bloque comercial a Paraguay en diciembre, dijeron el sábado que el acuerdo ahora se pospondrá porque el Gobierno entrante de Argentina tiene que aprobar cuestiones pendientes.

"El mundo no se acaba el 7 de diciembre. Si no se llega a un acuerdo para entonces, seguiremos negociando", dijo Mondino en una entrevista con Reuters el sábado en Buenos Aires. "Y con suerte, algún día, de alguna manera, se logrará", agregó.

En 2019 se acordó en principio un tratado comercial después de dos décadas de conversaciones, pero los compromisos ambientales adicionales exigidos por la UE llevaron a Brasil y Argentina a buscar nuevas concesiones que prolongaron las negociaciones.

Mondino añadió que como el presidente electo Javier Milei asumirá el cargo el 10 de diciembre, la administración entrante tiene "escasa información" sobre el estado actual de las negociaciones.

"Espero que podamos aportar una perspectiva diferente y llegar a un acuerdo", añadió Mondino.

Los negociadores argentinos, que debían viajar a Brasilia para dar un último impulso para cerrar el acuerdo, cancelaron su viaje, dijo a Reuters un funcionario comercial del Gobierno brasileño.

Una fuente argentina familiarizada con las conversaciones dijo que el equipo negociador del Gobierno saliente había "pateado el tablero" antes de la entrega a Milei.

No a los brics, sí a la ocde

Mondino dijo que no era una prioridad unirse al grupo de naciones en desarrollo BRICS, después de que la segunda economía más grande de Sudamérica estuviera entre los seis países invitados a convertirse en miembros en una cumbre en Sudáfrica en agosto. Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos e Irán son algunas de las otras naciones invitadas.

"La invitación ha sido enviada, no hay fecha límite. No tenemos que hacer nada, ni rechazar ni aceptar en este momento", dijo Mondino. "Si nos equivocamos, por supuesto, revisaremos nuestra decisión. Pero hasta ahora no vemos muchos beneficios en unirnos a los BRICS", agregó.

Sin embargo, la administración de Milei trabajará "definitivamente" para lograr la membresía del país en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), indicó la futura canciller.

"Va a ser un procedimiento extremadamente largo y difícil. Pero tenemos que respetar las reglas de países que están mucho más desarrollados que nosotros", dijo Mondino.

"También tenemos una carta de invitación allí. Y esperamos poder firmar esa carta de invitación", añadió.

Argentina, Perú, Rumania, Bulgaria y Croacia fueron invitados a iniciar el proceso de ingreso a la OCDE en enero de 2022. Brasil presentó un memorando inicial de adhesión hace más de un año, un paso adelante que Argentina no ha dado hasta el momento.

(Reportaje de Jorgelina do Rosario. Escrito en español por Lucila Sigal, editado por Nicolás Misculin)