Nuevo gobierno de Perú anuncia que declarará estado de emergencia en Lima por ola de violencia

El nuevo gobierno de Perú anunció este jueves que declarará el estado de emergencia en Lima, ante la violencia del crimen organizado que motivó protestas masivas con un muerto a manos de un uniformado y un centenar de heridos.

Las manifestaciones encabezadas por jóvenes derivaron el miércoles en fuertes choques cerca de la sede del Congreso. Miles de personas protestaron contra la inseguridad, el Congreso y el gobierno recién instalado del derechista José Jerí.

"Vamos a anunciar la decisión de declarar la emergencia por lo menos en Lima Metropolitana", dijo a la prensa el jefe del gabinete, Ernesto Álvarez, tras una reunión de ministros en palacio de gobierno.

La medida cobijará a 10 millones de personas que viven en la ciudad y el vecino puerto de Callao.

Bajo el estado de emergencia, el gobierno queda facultado para enviar a los militares a las calles a patrullar y restringir derechos como la libertad de reunión.

"No se ha descartado el toque de queda considerando que la criminalidad no respeta la nocturnidad", señaló Álvarez.

El jefe de gabinete agregó que el gobierno anunciará en los próximos días el paquete de medidas "eficaces" que regirán bajo el futuro estado de emergencia.

vel/cm/cjc