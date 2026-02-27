Nuevo hallazgo en Templo Mayor de capital mexicana revela ceremonia "colosal" prehispánica

CIUDAD DE MÉXICO, 27 feb (Reuters) - Investigadores mexicanos anunciaron el viernes nuevos hallazgos en el Templo Mayor de la antigua Tenochtitlan, en el centro de la capital del país, que revelan la celebración de una ceremonia de dimensiones inéditas durante el reinado del emperador mexica Moctezuma I en el siglo XV.

Un equipo del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) presentó los resultados más recientes de su trabajo en el Huei Teocalli (Templo Mayor), ubicado junto al Zócalo o plaza principal de Ciudad de México, según un comunicado del organismo.

Los expertos identificaron ofrendas que muestran una coincidencia en temporalidad y contenido con otras halladas décadas atrás, lo que les llevó a deducir que todas formaron parte de un acto colectivo de gran magnitud en tiempos de Moctezuma, que gobernó entre los años 1440 y 1469 d.C.

Los especialistas concluyeron que la ofrenda múltiple debió implicar una logística colosal tan solo para mover, con cuerdas, palancas y rodillos de madera, esculturas que pesan entre 600 y 1.000 kilogramos, y disponer de 83 figurillas antropomorfas, labradas en piedra verde.

De acuerdo con Leonardo Luján, líder del Proyecto Templo Mayor, la abundancia de objetos evidencia la magnitud de un botín de guerra traído desde territorios como Tlaxco y Tlaxmalac -regiones del actual estado sureño Guerrero- sometidos presumiblemente entre 1447 y 1450.

Las esculturas, talladas en piedras metamórficas verdes, presentan rasgos esquemáticos característicos del estilo Mezcala de la sierra norte de Guerrero, de acuerdo con los expertos.

"Cuando los mexicas sometieron a esos pueblos, las figurillas ya eran verdaderas reliquias, algunas de ellas de más de 1.000 años de antigüedad, y es de suponer que servían como efigies de culto, de las que se apropiaron como botín de guerra", explicó López en el comunicado.

El hallazgo incluye restos marinos procedentes del océano Atlántico que, según Belem Zúñiga, bióloga del Proyecto Templo Mayor, indican que los mexicas desarrollaron métodos eficientes de transporte, probablemente trasladando caracoles vivos en agua salada hasta la capital.

(Reporte de Raúl Cortés Fernández)