Nuevo incidente racista provoca interrupción del Elche-Espanyol de LaLiga

El partido de la 25ª fecha de LaLiga entre Elche y Espanyol, que finalizó 2-2, fue interrumpido tres minutos este domingo luego de que el jugador internacional marroquí Omar El Hilali denunció palabras despectivas de su rival del Elche Rafa Mir.

Según el acta arbitral, el delantero del Elche le habría dicho a El Hilali: "viniste en patera".

El árbitro del partido, Galech Apezteguía, activó el protocolo antirracismo en el minuto 80, después de que el defensa del Espanyol le pusiera en conocimiento de la frase de Mir.

Mir se expone a una dura sanción, aunque el colegiado precisó que el insulto "no pudo ser escuchado por ninguno de los componentes" del equipo arbitral.

El partido fue reanudado tres minutos después, mientras que el defensa marroquí de 22 años, nacido en L'Hospitalet de Llobregat, cerca de Barcelona, y que posee también la nacionalidad española, se hallaba al borde de las lágrimas.

A pesar de los esfuerzos de las autoridades y de varias condenas en la justicia, el fútbol español no logra erradicar el racismo en sus estadios.

La estrella brasileña del Real Madrid, Vinícius, convertido en símbolo de la lucha contra las discriminaciones en el fútbol, fue la diana más habitual de este tipo de insultos desde su llegada al equipo merengue en 2018.

Rafa Mir, antiguo delantero del Valencia, fue imputado en octubre de 2025 por una agresión sexual a una mujer a la que conoció en una discoteca.

Actualmente juega cedido en el Elche por el Sevilla. Suyo fue el gol de penal que supuso el 2-2 definitivo este domingo.