Nuevo informe sobre la tragedia de Hillsborough agrava la sensación de injusticia entre los familiares

Los familiares de las víctimas de la tragedia del estadio de Hillsborough, que dejó 97 muertos durante un partido en la ciudad inglesa de Sheffield en 1989, expresaron el martes su indignación tras la publicación de un informe que deja en mal lugar a la policía.

Cerca de 97 aficionados del Liverpool fallecieron tras una avalancha ocurrida el 15 de abril de 1989, durante las semifinales de la Copa de Inglaterra de fútbol contra el Nottingham Forest, la mayor tragedia del deporte británico.

Treintaiséis años después, la Oficina Independiente de Conducta Policial (IOPC), que ejerce de policía de la policía, publicó este martes un informe con el que pone fin a una investigación iniciada en 2012.

En el texto se reconocen errores de las fuerzas del orden, "tanto a nivel de la preparación del partido y del mantenimiento del orden como en su respuesta a la catástrofe".

Investigaciones precedentes ya habían revelado fallos, pero el informe de la IOPC concluye que 12 exagentes de policía deberían haber sido perseguidos judicialmente por faltas graves, debido a las "deficiencias básicas" durante el partido y a los intentos "acordados" de desestimar la responsabilidad sobre los aficionados.

Ya retirados o fallecidos en el presente, estos agentes no se enfrentarán a ningún proceso judicial. Varios policías investigados el pasado en este caso fueron declarados no culpables.

"Nadie será considerado responsable", lamentó la principal abogada de los familiares de las víctimas, Nicola Brook, durante una rueda de prensa.

Margaret Aspinall, que perdió a su hijo de 18 años en la tragedia, calificó de "vergüenza nacional" el hecho de que varios de los policías citados "se salgan con la suya, libres y con una jubilación completa".

"Nunca obtendremos justicia y lo sabemos", reaccionó Charlotte Hennessy, cuyo padre falleció. El informe "confirma todo lo que los supervivientes y los familiares han dicho siempre", añadió.

La tragedia tuvo lugar en un momento en el que los aficionados del Liverpool se acumulaban delante de los tornos antes del pitido inicial. La policía abrió una puerta de salida para aligerar la presión, pero eso condujo a los aficionados hacia una tribuna que ya estaba abarrotada.

La avalancha humana provocó inicialmente la muerte de 94 personas, aplastadas contra las vallas que rodeaban el césped, y otras dos fallecieron en los días posteriores. En 2021 se reconoció a una 97ª víctima, fallecida 32 años después como consecuencia de sus secuelas.

La policía regional reconoció en 2023 haber "gestionado de forma catastrófica" la seguridad del partido.

El martes, la ministra del Interior Shabana Mahmood valoró que Hillsborough era "uno de los mayores fracasos policiales" de Reino Unido.

El Parlamento examina actualmente un proyecto de ley que introduce la obligación legal para funcionarios, policías incluidos, de responder honestamente en las investigaciones. Y, en 2017, se adoptó una ley que permite investigar a policías retirados o dimisionarios.

