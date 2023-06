Nuevo jefe de banco mundial quiere un "mejor prestamista" antes de presionar por más recursos

Por David Lawder

MANDEVILLE, Jamaica, 15 jun (Reuters) - El presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, quiere centrarse en mejorar el prestamista para poder ganarse el derecho de presionar a los países miembros para obtener más capital, en momentos en que busca ampliar su rol en la lucha contra el cambio climático, las pandemias y otras crisis.

Banga dijo en una entrevista que esperaría para solicitar un aumento de capital hasta que haya avanzado en reenfocar los préstamos para el desarrollo del banco en proyectos de mayor impacto, haciéndolo más ágil e impulsando los créditos con su actual balance.

"No quiero poner el carro delante del caballo", dijo Banga a Reuters en su primer viaje al extranjero, a Jamaica y Perú. "Creo que un mejor banco es algo importante (...) Y luego me ganaré el derecho de volver y pedir un banco más grande", dijo.

La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, descartó un aumento de capital durante la audiencia del Congreso en marzo, pero con la advertencia: "en este momento".

La ministra de desarrollo de Alemania, Svenja Schulze, dijo al Financial Times que si las reformas del Banco Mundial son sustanciales y tangibles, "Alemania está dispuesta a embarcarse en una discusión sobre más financiamiento".

Los expertos en desarrollo internacional dicen que las necesidades financieras anuales de billones de dólares para la transición a la energía limpia requerirán más capital para el Banco Mundial y una financiación extensa del sector privado.

Nueva misión

Banga dijo que su primera tarea para mejorar la institución de 78 años es hablar con los accionistas sobre un cambio en la declaración de la misión del prestamista para centrarse en eliminar la pobreza "en un planeta habitable".

La actual misión del banco llama a poner fin a la pobreza extrema en una generación y promover la prosperidad compartida.

"Lo que quiero decir con habitable es el clima, pero también las pandemias, y también la fragilidad y la inseguridad alimentaria", dijo Banga.

Sus dos primeros destinos, Jamaica y Perú, enfrentan amenazas climáticas mientras que casi una cuarta parte de su población vive en la pobreza.

"¿Cómo eliminas la pobreza si no puedes respirar, no tienes agua limpia, tienes miedo del COVID y eres un refugiado y no puedes comer?". (Reporte de David Lawder. Editado en español por Marion Giraldo)

