Nuevo jefe militar hondureño dice que apoyará con "firmeza" resultado de presidenciales

El nuevo jefe de las Fuerzas Armadas de Honduras, Héctor Valerio, dijo este jueves que apoyará con "firmeza" el resultado de las elecciones presidenciales, cuyo ganador se desconoce dos semanas después de los comicios.

Los militares juegan un papel fundamental en el país centroamericano, donde han asestado varios golpes de Estado, el más reciente en 2009 contra el mandatario Manuel Zelaya, esposo de la actual presidenta, la izquierdista Xiomara Castro.

"Finalizaremos (la misión electoral) garantizando con firmeza y responsabilidad el respaldo total a la voluntad soberana del pueblo", dijo Valerio durante la ceremonia de cambio de mando que se realiza cada dos años.