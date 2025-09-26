Nuevo juicio contra chileno Zepeda por asesinato en Francia comenzará en marzo

El nuevo juicio en Francia contra el chileno Nicolás Zepeda por asesinar presuntamente a su exnovia japonesa Narumi Kurosaki en 2016 comenzará el próximo 17 de marzo, indicó este viernes a AFP el tribunal de apelación de Lyon.

La Corte de Casación, el alto tribunal francés, anuló en febrero la condena a 28 años de prisión impuesta a finales de 2023 y ordenó un nuevo juicio en apelación ante un tribunal de Lyon, en el este de Francia.

El tercer juicio contra el hombre de 34 años comenzará el martes 17 de marzo a las 09H30 (07H30 GMT) y se prevé que dure hasta el viernes 3 de abril, precisó el tribunal.

En diciembre de 2023, un tribunal de Vesoul lo condenó en apelación a 28 años de prisión por asesinato premeditado, la misma pena que se le había impuesto en primera instancia un año antes.

Aunque el cuerpo de Kurosaki nunca apareció, la justicia consideró en ambas ocasiones que Zepeda la asesinó en la residencia de estudiantes de la joven japonesa de 21 años en Besanzón en 2016.

Para la acusación, Zepeda habría regresado a Francia desde Chile dos meses después de romper con la joven con el fin de reconquistarla o, en caso contrario, matarla.

El acusado niega haberla matado. Desde su extradición desde Chile en julio de 2020, se encuentra en prisión preventiva en Francia.

En febrero, la Corte de Casación anuló la segunda condena porque, durante su audición en el juicio, un investigador usó documentos Powerpoint sobre sus pesquisas, sin comunicarlos primero a la defensa.

Este investigador había "realizado de facto, y por iniciativa propia, nuevos actos de investigación", agregó en su decisión la Corte de Casación, que no se pronuncia sobre el fondo del caso.

"Es una verdadera victoria y da al señor Zepeda la posibilidad de seguir reivindicando su inocencia en este tercer proceso", declaró entonces a AFP Patrice Spinosi, uno de los abogados del chileno.

