Nuevo lesionado en el Arsenal, Madueke es baja para varias semanas

El extremo del Arsenal Noni Madueke estará de baja "algunas semanas" debido a una lesión en la rodilla, indicó este martes el entrenador Mikel Arteta, cuyo equipo hace frente a una plaga de lesiones desde el principio de temporada.

El delantero británico, de 23 años, se lesionó en el primer tiempo ante el Manchester City (1-1) el pasado domingo en la Premier League y tuvo que ser sustituido al descanso.

"Parece que va a estar ausente durante algunas semanas. Hay que hacerle una resonancia el fin de semana. Sintió algo al inicio del partido y trató de continuar", declaró Arteta en conferencia de prensa este martes, víspera del partido de Copa de la Liga ante Port Vale (3ª división).

Se baraja una indisponibilidad de seis a ocho semanas, afirmaron varios medios británicos, citando fuentes internas del club.

Este periodo engloba un desplazamiento a Newcastle en liga y tres partidos de Liga de Campeones de Europa, uno de ellos ante el Atlético de Madrid.

Su regreso podría coincidir con el partido en casa ante el Bayern de Múnich el 26 de noviembre.

Los Gunners están ya privados de otros dos hombres de ataque, Gabriel Jesus y Kai Havertz, ambos también lesionados en la rodilla. Su capitán, Martin Odegaard, con molestias en el hombro, también se perdió el último encuentro.

La llegada en julio de Madueke procedente del Chelsea, un club rival de Londres, no fue del agrado de una parte de los aficionados del Arsenal. Pero las buenas actuaciones del internacional inglés han acallado las críticas.

