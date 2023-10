SANTIAGO (AP) — La raquetbolista Paola Longoria sumó el undécimo oro de su palmarés en los Juegos Panamericanos y quedó a uno del récord histórico en la tabla general de medallas gracias al triunfo de su México ante Argentina por 3-1 en la final por equipos en Santiago 2023, tal vez los últimos de su gloriosa carrera.

Longoria, de 34 años, igualó la serie con el triunfo sobre Natalia Méndez 11-6, 11-7 y 11-9 en el Centro de Raquetas, luego que la argentina María José Vargas le había ganado a Montserrat Mejía por 11-5, 11-9 y 11-9 el jueves en el último día del ráquetbol de la justa deportiva.

El punto decisivo lo aportaron Mejía y Alexandra Herrera contra Méndez Vargas, nacidas en Bolivia y nacionalizadas argentinas, 14-12, 11-7 y 11-5.

“Este deporte me ha dado grandes satisfacciones. Me voy contenta, me voy satisfecha con todo lo que se puede ganar en mi deporte no una sino varias veces”, dijo la galardonada deportista mexicana.

Longoria es probablemente la mejor raquetbolista en la historia del deporte. Fue número uno del mundo durante 12 años, tuvo una racha invicta de tres años y medio. En los Panamericanos acumula 11 medallas de oro, uno menos que el récord histórico en manos de la canadiense Denise Parker (tiro con arco).

La carrera de oros panamericanos de Longoria empezó en Guadalajara 2011, siguió en Toronto 2015 y Lima 2019. En Santiago también ganó el oro en singles.

A su brillante carrera le faltó competir en los Juegos Olímpicos debido a que este deporte no está incluido en el programa olímpico.

No está claro si esta fue la última presentación de la oriunda de San Luis Potosí en un Juego Panamericano. En los próximos de 2027 tendrá 38 años.

“No sé si regrese a la modalidad single, es mucho el desgaste, pero a lo mejor en modalidad dobles sí. Es algo que me encantaría irme con otra medalla en dobles. No cierro la puerta, pero tampoco es un sí”, comentó tras su victoria.

Decida lo que decida, sus rivales la extrañarán.

“Si fue su último partido, espero lo recuerde”, afirmó la argentina Méndez. “Esperemos que siga porque es un referente del deporte. Nos alimenta y nos ayuda a crecer como ráquetbol”.

En tanto que en la competencia por equipo masculina, Bolivia superó 2-0 a Canadá y se alzó con el segundo oro en esta edición de los Panamericanos.

En primer turno, Carlos Keller venció a Coby Iwassa por 7-11, 11-5, 7-11, 11-7 y 13-11. Conrrado Moscoso, el campeón panamericano y número uno del mundo en singles, sentenció el cruce al doblegar a Samuel Murray por 11-5, 11-9, 11-2.

Las tres únicas medallas de oro de Bolivia en la historia de los Panamericanos han sido aportadas por sus raquetbolistas, y Moscoso ha sido partícipe en todas.

“Ha pasado bastante tiempo desde mis primeros Juegos Panamericanos en Canadá. Muy contentos de repetir el resultado como equipos”, sostuvo Moscoso en referencia al título que también ganó por equipos en Lima 2019. “Ha sido un mes muy difícil, me fue mal en un torneo previo. La preparación ha sido muy exigente. Hemos dado todo por el todo”.