Nuevo papa lideró la Orden de San Agustín, dedicada a los pobres y al servicio

El cardenal Robert Prevost, el primer papa de Estados Unidos en los 2.000 años de historia de la Iglesia Católica, anteriormente lideró una orden religiosa católica.

Prevost, de 69 años, quien eligió el nombre de papa León XIV, fue anteriormente el prior general, o líder, de la Orden de San Agustín, que se formó en el siglo XIII como una comunidad de frailes "mendicantes" —dedicados a la pobreza, el servicio y la evangelización.

Los requisitos y el ethos de la orden se remontan al siglo V con San Agustín de Hipona, uno de los gigantes teológicos y devocionales del cristianismo primitivo.

La Orden de San Agustín tiene presencia en unos 50 países, según su sitio web. Su ethos incluye una espiritualidad contemplativa, vida comunitaria y servicio a los demás.

Un valor central en su regla es "vivir juntos en armonía, siendo de una sola mente y un solo corazón en el camino hacia Dios".

Una orden religiosa es una comunidad de católicos —que puede incluir sacerdotes, monjas, monjes e incluso laicos— dedicada a un tipo particular de misión y espiritualidad. A diferencia de los sacerdotes diocesanos, que trabajan dentro de un territorio particular, los sacerdotes de órdenes religiosas pueden ser asignados a cualquier parte del mundo. Al mismo tiempo, pueden realizar tareas similares a las de los sacerdotes diocesanos, como ser párroco de una parroquia.

El papa Francisco fue el primer papa de la orden religiosa jesuita, y fue el primer papa en más de un siglo y medio en provenir de cualquier orden religiosa. El anterior fue Gregorio XVI, un monje camaldulense (1831-1846). En total, 34 de los 266 papas han pertenecido a órdenes religiosas, según America, una revista jesuita.

También según la revista, ha habido seis agustinos que se convirtieron en papa antes de León XIV.

___________________________________

La cobertura de temas religiosos de la Associated Press cuenta con apoyo de The Conversation US, con fondos de la Lilly Endowment Inc. La AP es la única responsable del contenido.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.