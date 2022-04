Nuevo Paradigma de Innovación: Tata Passenger Electric Mobility Muestra con Orgullo su Nueva Visión, un Concepto Basado en su Arquitectura EV Pura

BOMBAY, India--(BUSINESS WIRE)--abr. 29, 2022--

Dando un paso gigante hacia la pr贸xima generaci贸n de veh铆culos el茅ctricos, Tata Passenger Electric Mobility (TPEM) hizo hoy un debut rotundo con la presentaci贸n mundial del Concepto AVINYA, expresi贸n de la visi贸n de la compa帽铆a de un veh铆culo el茅ctrico puro, basado en su arquitectura GEN 3. Derivado del idioma s谩nscrito, el nombre AVINYA significa 鈥淚nnovaci贸n鈥. El Concepto AVINYA introduce una nueva tipolog铆a de movilidad que libera una enorme habitabilidad y comodidad, no restringida por la segmentaci贸n tradicional. Viene repleto de tecnolog铆a, software e inteligencia artificial de 煤ltima generaci贸n que funcionan en segundo plano para brindar bienestar y tranquilidad durante el tr谩nsito. Este concepto, que brinda una experiencia del cliente extremadamente pr茅mium pero simple y relajante, ser谩 bastante accesible para la mayor铆a de los clientes de los segmentos de alto volumen y r谩pido crecimiento en la actualidad. Con esto, TPEM est谩 listo para dar rienda suelta a una nueva generaci贸n de veh铆culos el茅ctricos que redefinir谩 el espacio del autom贸vil. Este innovador veh铆culo el茅ctrico se introducir谩 en el mercado en 2025.

Hablando en esta ocasi贸n hist贸rica, el Sr. N Chandrasekaran, presidente de Tata Sons y Tata Motors, indic贸:鈥淎l hacer realidad el Concepto AVINYA, la idea central era ofrecer una soluci贸n de movilidad como ninguna otra, un software sobre ruedas de 煤ltima generaci贸n que est茅 bien dise帽ado, sea sostenible y reduzca la huella de carbono del planeta. La Movilidad Sostenible est谩 en el n煤cleo de TPEM, y el Concepto AVINYA es el reflejo perfecto de lo que representa la empresa: una creaci贸n que no solo acelerar谩 la adopci贸n de veh铆culos el茅ctricos, sino que tambi茅n liderar谩 este movimiento. Adem谩s, en el grupo Tata, estamos en una posici贸n 煤nica para aportar toda la experiencia necesaria para construir estas soluciones de movilidad y estamos seguros de que en los pr贸ximos a帽os tendremos un impacto m谩s grande y sostenible no solo en la India sino tambi茅n a nivel mundial.鈥

A帽adido a esto, el Sr. Shailesh Chandra,director general de Tata Motors Passenger Vehicles Ltd., y Tata Passenger Electric Mobility Ltd., manifest贸: :鈥淒e hecho, es un motivo de orgullo para nosotros en TPEM presentar el Concepto AVINYA al mundo, un visi贸n fundamental en la se帽alizaci贸n de un 鈥楴uevo Paradigma鈥. Aferr谩ndose a sus valores de Simplicidad, Atemporalidad, Sin Esfuerzo y Gracia, AVINYA no es solo un concepto, sino nuestra nueva identidad, una identidad que est谩 aqu铆 para desafiar el status quo. Me da una intensa sensaci贸n de optimismo presentar una nueva tipolog铆a de veh铆culos que presentar谩 a la industria del autom贸vil opciones m谩s all谩 de la movilidad: un espacio tranquilo que le ofrecer谩 una experiencia sensorial completa mientras est谩 en movimiento. En esencia, el Concepto AVINYA tiene 鈥業N鈥, que demuestra nuestras ra铆ces indias y destaca c贸mo nos enorgullecemos en descubrir nuevas formas de mover y propulsar veh铆culos. El Concepto AVINYA es el fruto de nuestra primera idea basada en nuestra arquitectura EV GEN 3 Pura, lo que nos permite producir una gama de veh铆culos el茅ctricos competitivos a nivel mundial. Nuestra visi贸n de veh铆culos el茅ctricos puros se centra en brindar bienestar y rejuvenecimiento mientras viaja, respaldada por tecnolog铆as de vanguardia, destinadas a mejorar la calidad de vida en general鈥.

Un dise帽o atemporal:

Originalmente inspirado en un catamar谩n, el Concepto AVINYA es una visi贸n intransigente de la movilidad el茅ctrica. Con una nueva silueta, este concepto es una combinaci贸n de lo mejor de los mundos: es un producto que combina la esencia de un auto de 3 o 5 puertas pr茅mium con los lujos y la versatilidad de un veh铆culo todoterreno (SUV) y el espacio y la funcionalidad de un veh铆culo multifunci贸n (MPV), todo junto para crear algo nuevo y hermoso. Un punto culminante significativo en la parte delantera y trasera del veh铆culo es la nueva identidad. Esta nueva identidad como parte de las luces de circulaci贸n diurna (daytime running lights, DRL) es un gui帽o sutil a nuestro compromiso de mejorar la calidad de vida y es un paso fundamental en la evoluci贸n de los veh铆culos el茅ctricos. Tambi茅n es el manifiesto y enfatiza el horizonte y las posibilidades infinitas que ofrecer谩 la electrificaci贸n Gen 3. Al deslizarse hacia los lados, uno se encuentra con las puertas 鈥楳ariposa鈥, que le dan la bienvenida con los brazos abiertos a un interior espacioso l铆der en su clase que seguramente har谩 que sus ocupantes se sientan tranquilos.

El Concepto AVINYA se centra en un dise帽o centrado en el ser humano y promete un viaje sensorial propio. Desde el domo celeste (skydome) que mejora la sensaci贸n general de espacio y luz natural hasta el volante inspirado en la consola funcional, los sistemas activados por voz para una interfaz m谩s profunda a favor de todos sus pasajeros, los materiales sostenibles que se utilizan, que comunican el esp铆ritu del producto y finalmente, el toque final del difusor de aroma, que lo envuelve en un ambiente sereno y relajante.

Adem谩s, previendo una tendencia futura, este concepto est谩 dise帽ado para creer que menos tiempo de pantalla es el camino a seguir. Tomando esto en consideraci贸n, el Concepto AVINYA se ha hecho sin pantalla, para evitar cualquier distracci贸n dentro del autom贸vil y crear un ambiente libre de estr茅s para la mente y el alma.

Un veh铆culo el茅ctrico (ev) puro en su n煤cleo:

El Concepto AVINYA es sin贸nimo de movilidad emp谩tica, m谩quina que est谩 dise帽ada para ser inteligente, espaciosa, sostenible pero tecnol贸gica. La arquitectura EV GEN 3 Pura, 谩gil y robusta, ofrece este concepto con un dise帽o flexible y al mismo tiempo cuenta con conectividad de pr贸xima generaci贸n, sistemas avanzados de asistencia al conductor y rendimiento y eficacia mejorados. Pionera en la India para el mundo, esta plataforma global ofrece una alta seguridad estructural y tiene el siguiente nivel de impermeabilizaci贸n y protecci贸n contra el polvo, lo que la prepara para todo tipo de terrenos.

Esta arquitectura se construye con el uso de materiales de pr贸xima generaci贸n, componentes electr贸nicos eficaces y estrategias de gesti贸n de energ铆a patentadas y algoritmos para la gesti贸n de la eficacia. El uso de materiales livianos y una estructura optimizada para un sistema de propulsi贸n solo para EV con la rigidez adecuada habilitada ayuda a minimizar la masa general, lo que lleva a una buena administraci贸n del peso. Adem谩s, la bater铆a utilizada admitir谩 una capacidad de carga ultrarr谩pida, en l铆nea con la evoluci贸n de la infraestructura, bombeando un rango m铆nimo de 500 km en menos de 30 minutos. La filosof铆a general para el rango mejorado ser铆a 鈥淢inimizar-Maximizar: Optimizar鈥.

Inspir谩ndose en las se帽ales sensoriales humanas y prometiendo una experiencia libre de estr茅s en cada viaje, AVINYA se basa en el concepto de minimalismo y es un salto adelante en la direcci贸n correcta, lo que lo convierte en el regimiento absoluto del movimiento sostenible.

