Nuevo paso hacia el título de Marc Márquez con victoria en el esprint en Hungría

El piloto español de Ducati Marc Márquez se impuso este sábado en la carrera esprint del Gran Premio de Hungría, en el circuito Balaton Park, cerca de Budapest, y se acerca un poco más al título de la categoría tras sumar su 13ª victoria consecutiva.

El séxtuple campeón del mundo de la categoría reina del motociclismo de velocidad partió desde la pole y conservó la primera plaza en la primera curva, antes de distancias poco a poco a todos sus rivales, hasta cruzar la meta sin apenas oposición.

El catalán se impuso por delante de los dos italianos del equipo Ducati-VR46, Fabio Di Giannantonio y Franco Morbidelli.

Gracias a esta victoria, Márquez se distancia 152 puntos en la clasificación del Mundial de su principal perseguidor, su hermano pequeño Álex, que acabó octavo este sábado.

El compañero de Márquez en el equipo oficial Ducati y doble campeón del Mundo Francesco Bagnaia, acabó 13º, fuera de los puntos, tras fallar en la clasificación y partir desde la 15ª posición de la parrilla.