Nuevo plan de EEUU para Ucrania propone mantener el frente en las líneas actuales, anuncia Zelenski

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, afirmó que la última versión del plan estadounidense para poner fin a la guerra con Rusia prevé mantener el frente en las líneas actuales de combate y abre la posibilidad de crear zonas desmilitarizadas.

"La línea de despliegue de las tropas en la fecha de este acuerdo es la línea de contacto reconocida de facto", indicó Zelenski, en declaraciones difundidas este miércoles.

"Un grupo de trabajo se reunirá para determinar el redespliegue necesario de fuerzas para poner fin al conflicto, así como para definir los parámetros de futuras posibles zonas económicas especiales", añadió en un encuentro con la prensa.