Nuevo plazo de la guerra comercial prolonga la inestabilidad, según una agencia de la ONU

GINEBRA, 8 jul (Reuters) -

La decisión del Gobierno de Estados Unidos de ampliar el plazo de negociación de los aranceles está prolongando la incertidumbre y la inestabilidad de los países, dijo el martes la directora ejecutiva de una agencia de comercio de Naciones Unidas.

El presidente de EEUU, Donald Trump,

, y dijo a 14 países, desde proveedores potentes como Japón y Corea del Sur hasta actores comerciales menores, que se enfrentarán a aranceles marcadamente más altos a partir de una nueva fecha límite, el 1 de agosto.

"Esta medida amplía el periodo de incertidumbre, socava las inversiones a largo plazo y los contratos comerciales y crea más incertidumbre e inestabilidad", dijo a la prensa en Ginebra Pamela Coke-Hamilton, directora ejecutiva del Centro de Comercio Internacional.

"Si una empresa no tiene claro qué costes va a pagar, no puede planificar, no puede decidir quién va a invertir", dijo Coke-Hamilton, que cita el ejemplo de Lesotho, donde importantes empresas exportadoras de textiles han retenido sus inversiones por el momento, a la espera de un resultado arancelario.

La incertidumbre, combinada con fuertes recortes en la ayuda al desarrollo, ha creado un "doble choque" para los países en desarrollo, añadió.

Los países se han visto presionados para cerrar acuerdos con Estados Unidos después de que Trump desencadenara en abril una guerra comercial mundial que sacudió los mercados financieros e hizo que los dirigentes económicos se apresuraran a proteger sus economías. (Información de Olivia Le Poidevin y Emma Farge; edición de Miranda Murray; edición en español de Jorge Ollero Castela)