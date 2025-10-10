Nuevo presidente de Perú se instala y alista gabinete para un corto mandato

Por Marco Aquino

LIMA, 10 oct (Reuters) - El presidente de Perú, José Jerí, se instaló el viernes en el Palacio de Gobierno y se alistaba para nombrar un nuevo gabinete con el que cerrar el breve periodo gubernamental hasta julio de 2026, luego de la destitución de Dina Boluarte.

Jerí, del partido conservador Somos Perú, recibió los honores militares al llegar a la casa presidencial, según imágenes transmitidas por la televisión oficial, convirtiéndose en el séptimo mandatario de Perú en nueve años.

Dos fuentes en Palacio de Gobierno, que no estaban autorizadas a hablar públicamente, dijeron a Reuters que el presidente interino estaba evaluando un gabinete de 19 ministros, incluyendo un primer ministro.

La expulsión de Boluarte se dio en un contexto de creciente malestar ciudadano por el aumento de la delincuencia, que ha generado protestas de jóvenes, grupos civiles y de gremios de transportistas afectados por extorsiones y asesinatos de conductores por parte de bandas criminales, según la policía.

Jerí deberá conformar un gabinete de consenso que calme las protestas, a menos de seis meses de las elecciones.

En su primer discurso como jefe de Estado en la madrugada del viernes, Jerí prometió una "guerra contra el crimen" y afirmó que el objetivo es liderar un Gobierno de reconciliación.

"Es momento de pedir perdón por los errores que se hayan podido cometer. A todos los peruanos, las disculpas del caso y una promesa: la promesa de comenzar a construir y sentar las bases de un país que, desde la empatía, permita la reconciliación entre todos los peruanos", afirmó Jerí en su primer discurso en el Congreso, luego de jurar al cargo.

En un rápido ascenso político, Jerí, de 38 años, ha estado marcado por la controversia.

Se ha enfrentado a múltiples investigaciones, incluido un caso de agresión sexual archivado poco después de que asumió el liderazgo del Congreso.

El jueves se aprobaron hasta cuatro mociones de vacancia antes de votar a favor de la destitución de Boluarte, cuyo apoyo a la gestión se mantuvo desde el año pasado en mínimos históricos entre un 2% y un 4%, según encuestas.

"Jerí no tiene mucha experiencia, y hay temores legítimos de que pueda estar abierto a la manipulación de operadores más experimentados de partidos poderosos en el Congreso", dijo el director general de la consultora Teneo, Nicolás Watson.

"QUE DIOS NOS AYUDE"

El Congreso expulsó a Boluarte por su "incapacidad moral" para gobernar, alegando además que el aumento del crimen y las extorsiones está trayendo "consecuencias económicas" adversas para el país, con una menor inversión privada y "fuga de capitales".

En el último evento que refleja la inseguridad, uno de los grupos de cumbia más populares del país sufrió el miércoles el ataque de desconocidos con armas de fuego, mientras ofrecía un concierto en un local de propiedad del Ejército de Perú.

Los peruanos tomaron con escepticismo el nuevo cambio presidencial, debido al descrédito de la política y de los partidos tradicionales en el país andino.

"Como presidente tampoco confiamos mucho en él, pero desgraciadamente no hay otro que lleve este rumbo, de acuerdo a la sucesión es el orden que sigue, solo queda esperar que Dios nos ayude", dijo Edwar Sandoval, que hacía sus compras en un popular mercado en un distrito limeño.

La economía de Perú, el tercer mayor mundial de cobre, se viene recuperando desde el año pasado luego de caer en una recesión en 2023 como consecuencia de las protestas políticas tras la asunción de Boluarte.

Para este año el gobierno espera un crecimiento económico de entre 3,1% y 3,5%, desde una expansión del 3,3% en 2024, con una inflación anualizada de alrededor del 1,8%, una de las bajas entre los países emergentes a nivel global, según analistas.

Jerí se convirtió en el séptimo presidente del país desde 2018 tras destituciones o renuncias por denuncias de corrupción o acusaciones de presunto abuso de poder.

Actualmente tres exmandatarios, Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Castillo, están en prisión.

Los peruanos elegirán presidente y miembros del Congreso el 12 de abril de 2026.

(Reporte de Marco Aquino, con la colaboración de Dante Alva y Lucinda Elioot, Editado por Juana Casas)