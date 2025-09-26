Nuevo primer ministro de Francia promete nombrar a su gobierno a inicios de octubre

El nuevo primer ministro francés, Sébastien Lecornu, nombrará su gobierno a comienzos de octubre, anunció en una entrevista al diario Le Parisien publicada este viernes en la que descartó volver a instaurar el Impuesto sobre la Fortuna (ISF) para cuadrar el presupuesto.

"El gobierno será nombrado antes del inicio de los trabajos parlamentarios. Deseo seguir trabajando en el proyecto de presupuesto. Los ministros que quieran ingresar al gobierno tendrán que respaldarlo", señaló.

Lecornu todavía no ha elegido un gobierno, tras su nombramiento hace dos semanas, en un clima de tensión por las protestas en contra de los recortes.

La sesión parlamentaria ordinaria debe comenzar el miércoles 1 de octubre con la renovación de los puestos claves de la Asamblea Nacional, la Cámara baja del Parlamento, en vísperas de una nueva jornada de manifestaciones antigubernamentales convocadas por los sindicatos.

El primer ministro se marcó como objetivo que el déficit público sea del 4,7% del PBI para 2026 para lograr un 3% en 2029.

Pero para lograrlo, rechazó dos proposiciones de la izquierda y una parte de quienes pertenecen a la mayoría relativa que apoya al gobierno: la reinstauración del impuesto a las grandes fortunas y la llamada "tasa Zucman" para los grandes patrimonios.

Otra petición de parte de la izquierda, la suspensión de la reforma en vigor que subió la edad de la jubilación, tampoco parece estar en liza y Lecornu dijo que esta opción "no solucionaría ninguno de los problemas".

Lecornu fue nombrado el 8 de septiembre tras la renuncia de su antecesor François Bayrou, quien no obtuvo la confianza del Parlamento para su proyecto de presupuesto que preveía recortes por 44.000 millones de euros (US$51.900 millones) y la supresión de dos días feriados.

El gobierno de Francia, bajo presión, busca reducir el déficit (5,8% del PBI en 2024) y la deuda pública (114%).

