Nuevo primer ministro francés se enfrenta a un ultimátum: grava a los ricos o cae

Por Leigh Thomas

PARÍS, 17 sep (Reuters) - Es la pregunta del millón que puede decidir el destino del primer ministro francés Sébastien Lecornu: ¿cómo gravar a los multimillonarios de Francia?

Los socialistas quieren un impuesto a la riqueza del 2% para el 0,01% de los contribuyentes de Francia en el presupuesto de 2026 como precio por su apoyo, lo que hace que la supervivencia política de Lecornu dependa de una medida que cuenta con un apoyo público masivo pero complica a sus aliados y oponentes de derechas.

Lecornu, un leal a Macron que la semana pasada se convirtió en el quinto primer ministro de Francia en menos de dos años, se apresura a redactar un presupuesto que debe enviarse a los legisladores antes del 7 de octubre.

Si se incluye, el llamado "impuesto Zucman" probablemente cambiaría el enfoque de Francia sobre la desigualdad de la riqueza y reavivaría el temor a una fuga de capitales de un país que ya tiene la mayor presión fiscal de Europa en proporción al producto interior bruto.

El creador del impuesto, el economista Gabriel Zucman, espera que suscite debates similares en toda Europa.

En una entrevista con Reuters, Zucman dijo que los hogares más ricos de muchos países pagan menos impuestos a la renta que la mayoría de los ciudadanos, pero en Francia esa diferencia es especialmente marcada.

"En primer lugar, los multimillonarios no pagan prácticamente ningún impuesto a la renta en Francia y, en segundo lugar, su patrimonio ha crecido con especial rapidez en los últimos 15 años", dijo Zucman a Reuters.

Zucman calcula que el impuesto del 2% propuesto sobre el patrimonio superior a 100 millones de euros (US$118 millones) afectaría sólo a 1800 hogares, pero recaudaría hasta 20.000 millones de euros anuales, lo que ayudaría a reducir el déficit presupuestario de Francia, estimado actualmente en el 5,4% del PIB, el mayor de la zona euro.

(US$1 = 0,8447 euros)

(Reportaje de Leigh Thomas; información adicional de Florence Loeve; edición de Sharon Singleton y Kevin Liffey)