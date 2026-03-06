Nuevo proceso de reembolsos arancelarios estaría listo en 45 días, dice funcionario

NUEVA YORK (AP) — Los funcionarios del gobierno están cada vez más cerca de concretar un proceso de reembolso para los cientos de miles de empresas que pagaron aranceles que ahora se consideran ilegales.

En un escrito presentado el viernes ante el Tribunal de Comercio Internacional, Brandon Lord, director ejecutivo de la dirección de política comercial y programas de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), señaló que el organismo ya trabaja en un nuevo sistema que simplificará el proceso. Indicó que debería estar listo en 45 días y requerirá “una presentación mínima (de documentos) por parte de los importadores”.

El escrito se presenta después de que un juez ordenara al gobierno el miércoles que comience a devolver a todos los importadores los aranceles ilegales que pagaron —con intereses. El juez Richard Eaton, del Tribunal de Comercio Internacional, escribió que “todos los importadores registrados” tienen “derecho a beneficiarse” del fallo de la Corte Suprema que anuló los amplios impuestos a la importación de dos dígitos que el presidente Donald Trump estableció el año pasado en virtud de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977 (IEEPA, por sus siglas en inglés).

Eaton tendría que aprobar el proceso antes de que avance.

En el escrito, Lord indicó que, hasta el 4 de marzo, más de 330.000 importadores han realizado en total más de 53 millones de registros ante la CBP y pagaron alrededor de 166.000 millones de US$ en aranceles que ahora deben reembolsarse.

El funcionario calculó que, con el sistema actual, los reembolsos tardarían más de 4,4 millones de horas-hombre en completarse, y que no es viable hacer que todos los empleados se dediquen al proceso de reembolso a tiempo completo, porque “las otras funciones y responsabilidades de la CBP se verían gravemente interrumpidas y la agencia no podría seguir cumpliendo adecuadamente su misión, incluido su mandato de protección de ingresos y sus funciones vitales de seguridad nacional”.

Pero afirmó que la agencia confía en poder desarrollar e implementar un nuevo proceso que agilice y consolide los reembolsos y los pagos de intereses. El sistema debería estar listo en 45 días, manifestó.

“Este nuevo proceso requerirá una presentación mínima (de documentos) por parte de los importadores”, escribió. “También minimizará los errores al garantizar cálculos precisos de reembolsos de la IEEPA mediante validaciones del sistema y al permitir un periodo de revisión para que la CBP resuelva cualquier discrepancia con el importador y confirme que no existan otros asuntos de cumplimiento pendientes o que no se adeuden ingresos”.

Lord también señaló que, desde el 6 de febrero, la CBP solo emite reembolsos de forma electrónica, pero la mayoría de los importadores no ha terminado de inscribirse en el sistema electrónico. De los 330.566 importadores que pagaron aranceles, solo 21.423 han completado el proceso de configuración para recibir sus reembolsos electrónicamente.

“Hasta que los importadores completen el proceso para recibir reembolsos electrónicamente, los reembolsos serán rechazados”, indicó.

